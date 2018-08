FOCUS TMW - Bundesliga al via: la griglia di partenza

© foto di Imago/Image Sport

Parte questa sera la 56esima edizione della Bundesliga. Caccia al Bayern Monaco, che nonostante si sia mosso molto poco sul mercato resta di gran lunga la squadra più forte. Il solito Borussia Dortmund si candida a seconda forza ma non manca la schiera di squadre ambiziose, come lo Schalke rivitalizzato dalla cura Domenico Tedesco e il Bayer Leverkusen con un Bailey in rampa di lancio. E occhio alle outsiders, come Stoccarda e il Werder Brema che è pronto a rilanciare la carriera di Davy Klaassen. Dopo due playout consecutivi il Wolfsburg è alla ricerca almeno di una stagione tranquilla, mentre le due neopromosse Fortuna Dusseldorf e Norimberga sono attese a un anno di sofferenza. Ecco la griglia di partenza:

PRIMA FILA

BAYERN MONACO

La stella: Robert Lewandowski

La sorpresa: Alphonso Davies

L'allenatore: Nico Kovac

La probabile formazione: Neuer; Kimmich, Hummels, Süle, Alaba; Javi Martinez; Robben, GORETZKA, James Rodriguez, Ribéry; Lewandowski.

-

BORUSSIA DORTMUND

La stella: Marco Reus

La sorpresa: Jadon Sancho

L'allenatore: Lucien Favre

La probabile formazione: Bürki; Piszczek, Akanji, DIALLO, Guerreiro; DELANEY, WITSEL; Pulisic, Götze, Reus; Philipp.

- - -

SECONDA FILA

SCHALKE 04

La stella: Amine Harit

La sorpresa: Suat Serdar

L'allenatore: Domenico Tedesco

La probabile formazione: Fährmann; SANE, Naldo, Nastasic; Caligiuri, Bentaleb, SERDAR, Harit, Oczipka; UTH, Burgstaller.

-

BAYER LEVERKUSEN

La stella: Leon Bailey

La sorpresa: Paulinho

L'allenatore: Heiko Herrlich

La probabile formazione: HRADECKY; WEISER, Tah, Sven Bender, Wendell; Aranguiz, Lars Bender; Bailey, Havertz, Brandt; Volland.

- - -

TERZA FILA

LIPSIA

La stella: Timo Werner

La sorpresa: Ibrahima Konaté

L'allenatore: Ralf Rangnick

La probabile formazione: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Orban, SARACCHI; Kampl, Demme; Sabitzer, Werner, Poulsen, Forsberg.

-

HOFFENHEIM

La stella: Andrej Kramaric

La sorpresa: Vincenzo Grifo

L'allenatore: Julian Nagelsmann

La probabile formazione: Baumann; Akpoguma, Vogt, Hubner; Kaderabek, Amiri, Grillitsch, BITTENCOURT, Zuber; Kramaric, Szalai

- - -

QUARTA FILA

BORUSSIA MONCHENGLADBACH

La stella: Thorgan Hazard

La sorpresa: Michaël Cuisance

L'allenatore: Dieter Hecking

La probabile formazione: Sommer; LANG, Elvedi, Ginter, Wendt; Herrmann, Zakaria, Kramer, Hazard; Stindl, PLEA.

-

STOCCARDA

La stella: Benjamin Pavard

La sorpresa: Santiago Ascacibar

L'allenatore: Tayfun Korkut

La probabile formazione: Zieler; MAFFEO, Pavard, Baumgartl, Insua; DIDAVI, Ascacibar, CASTRO, Thommy; GONZALEZ, Gomez.

- - -

QUINTA FILA

WERDER BREMA

La stella: Davy Klaassen

La sorpresa: Felix Beijimo

L'allenatore: Florian Kohfeldt

La probabile formazione: Pavlenka; Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson; KLAASSEN, Bargfrede, Eggestein; Raschica, Kruse, Kainz.

-

HERTHA BERLINO

La stella: Davie Selke

La sorpresa: Arne Maier

L'allenatore: Pál Dárdai

La probabile formazione: Jarstein; Pakarik, Stark, Rekik, Plattenhardt; Maier, Darida; Leckie, Lazaro, Kalou; SELKE

- - -

SESTA FILA

EINTRACHT FRANCOFORTE

La stella: Ante Rebic

La sorpresa: Luka Jovic

L'allenatore: Adi Hütter

La probabile formazione: Ronnow; Hasebe, Abraham, Salcedo; Da Costa, De Guzman, TORRO, Willems; Gacinovic, Haller, Rebic

-

AUGSBURG

La stella: Michael Gregoritsch

La sorpresa: Kevin Danso

L'allenatore: Manuel Baum

La probabile formazione: Luthe; Teigl, Hinterregger, Gouweleeuw, Max; Khedira, Baier; HAHN, Gregoritsch, Caiuby; Finnbogason

- - -

SETTIMA FILA

WOLFSBURG

La stella: Daniel Ginczek

La sorpresa: Ohis Felix Uduokhai

L'allenatore: Bruno Labbadia

La probabile formazione: Casteels; Blaszczykowski, Brooks, Udokhai, ROUSSILLON; Arnold, Guilavogui, Camacho; Steffen, GINCZEK, Brekalo.

-

FRIBURGO

La stella: Nils Petersen

La sorpresa: Robin Koch

L'allenatore: Christian Streich

La probabile formazione: Schwolow; Stenzel, Koch, HEINTZ, Gunter; Ravet, Hofler, Frantz, Terrazzino; Petersen, Niederlechner

- - -

OTTAVA FILA

HANNOVER

La stella: Niclas Füllkrug

La sorpresa: Takuma Asano

L'allenatore: André Breitenreiter

La probabile formazione: Esser; Korb, WIMMER, Anton, Ostrzolek; Bebou, Schwegler, WALACE, HARAGUCHI; Füllkrug, WOOD

-

MAINZ

La stella: Jean-Philippe Gbamin

La sorpresa: Jean-Philippe Mateta

L'allenatore: Sandro Schwarz

La probabile formazione: Müller; Donati, Bell, NIAKHATE, MARTIN; GBAMIN, KUNDE, Latza; OZTUNALI, MATETA, De Blasis.

- - -

NONA FILA

FORTUNA DUSSELDORF

La stella: Marvin Duksch

La sorpresa: Dodi Lukebakio

L'allenatore: Friedhelm Funkel

La probabile formazione: Wolf; ZIMMER, Ayhan, Kaminski, CONTENTO; Sobotka; Raman, BARKOK, STOGER, Usami; DUCKSCH

-

NORIMBERGA

La stella: Hanno Behrens

La sorpresa: Eduard Lowen

L'allenatore: Michael Köllner

La probabile formazione: Bredlow; BAUER, Ewerton, Margreitter, Leibold; Bahrens, Erras, Lowen; Salli, Ishak, Zrelak