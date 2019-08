FOCUS TMW - Bundesliga al via, la preview della nuova stagione

© foto di Imago/Image Sport

La 57esima edizione della Bundesliga si preannuncia combattuta. O almeno non sappiamo con 12 mesi d'anticipo chi alzerà il Meisterschale. Il Bayern campione in carica riparte senza i due assi che hanno segnato una decade: Robben ha appeso le scarpe al chiodo dopo 10 anni in Baviera, Ribéry potrebbe ancora continuare ma non nella squadra per la quale ha giocato le ultime 12 stagioni. In compenso il Borussia Dortmund, che ha conteso alla squadra di Kovac il titolo fino all'ultimo, si è rinforzato. E occhio al Lipsia: mattoncino su mattoncino sta consolidando la propria posizione e riparte da un tecnico rampante come Julian Nagelsmann. Si ricomincia venerdì con Bayern-Hertha, anche se il mercato continuerà fino al 2 settembre.

ACQUISTI TOP

Siamo lontani dai movimenti inglesi, spagnoli e persino italiani. Ma anche in Germania sono iniziate a girare cifre che sembravano irragionevoli fino a 12 mesi fa. Ovviamente a fare la voce forte è il Bayern che con 80 milioni si è portato a casa Lucas Hernandez. È ufficiale da fine marzo ed è rimasto fin qui il trasferimento più caro non solo di questa sessione di mercato ma della storia del calcio tedesco. Con un anno di ritardo è approdato in Baviera, per 35 milioni, Benjamin Pavard. Il francese in 12 mesi ha visto di tutto: da campione del mondo con la sua nazionale alla clamorosa retrocessione in Zweite Bundesliga con lo Stoccarda. Poteva arrivare al Bayern Leroy Sané ma la rottura del crociato del giocatore del Manchester City ha portato a ripiegare su Ivan Perisic, in uscita dall'Inter. Il croato conosce molto bene la Bundesliga avendoci giocato con Borussia Dortmund e Wolfsburg, vincendo con entrambe (campionato col BVB, coppa con i "lupi"). Impressionante la campagna acquisti del Borussia Dortmund, peraltro condotta con grande anticipo: il tecnico Lucien Favre ha potuto avere a disposizione sin dal ritiro niente meno che Julian Brandt, Thorgan Hazard (avuto già a Monchengladbach), Nico Schulz e il clamoroso ritorno di Mats Hummels. Il Leverkusen perde Brandt ma si consola con due centrocampisti prelevati dall'Hoffenheim: Nadiem Amiri e Karem Demirbay. Lo Schalke nonostante il campionato flop si toglie lo sfizio di sfilare al Milan l'obiettivo Ozan Kabak, classe 2000, retrocesso con lo Stoccarda ma considerato fra i difensori più interessanti in circolazione.

NUOVI ALLENATORI

Sette squadre hanno cambiato guida tecnica, ma sono otto i volti assolutamente nuovi per la Bundesliga, almeno alla guida di una prima squadra. Solo il Lipsia si è assicurato un allenatore che già conosce il torneo e la cosa fa sorridere pensando che il tecnico "navigato" in questione sia Julian Nagelsmann, appena 32enne. L'Hoffenheim l'ha rimpiazzato con l'ex assistente Alfred Schreuder, che nell'ultimo anno aveva fatto una puntata in patria, divenendo il vice di Ten Hag all'Ajax. È nativo di Lipsia Marco Rose, nuovo tecnico del Borussia Mönchengladbach: per lui due ottime stagioni al Salisburgo dove oltre a vincere il campionato austriaco ha condotto la squadra fino alle semifinali di Europa League (alla Lazio ne sanno qualcosa). Di Salisburgo è Oliver Glasner, che ha il compito di non far rimpiangere ai tifosi del Wolfsburg Bruno Labbadia. Quest'ultimo ha ridato dignità alla squadra, conducendola in Europa League dopo due stagioni in cui la retrocessione è stata evitata solamente ai playout. 45 anni, Glasner ha fatto benissimo in patria portando il LASK dietro il Salisburgo di Rose e qualificando la squadra ai preliminari di Champions League. David Wagner ha la nazionalità statunitense per via del padre, militare americano, ma è nato e cresciuto in Germania. E vi torna da dopo 4 anni in Inghilterra nei quali ha condotto l'Hudderfield fino alla Premier League. In precedenza è stato assistente di Jurgen Klopp al Borussia Dortmund. Anche Ante Čović è nato in Germania, ma il passaporto è croato: 44 anni, è il sostituto di Pal Dardai all'Hertha, dove ha guidato per sei anni la seconda squadra. Il Colonia neopromosso si affida a Achim Beierlorzer, ottavo l'anno scorso in Zweite con il Regensburg. Paderborn e Union Berlino vanno avanti con i loro condottieri Steffen Baumgart e Urs Fischer: il primo ha raccolto la squadra in 3.Liga, portandola a una clamorosa doppia promozione; il secondo ha fatto bene in Svizzera vincendo due campionati con il Basilea e ha avuto il merito di mettersi in gioco in seconda divisione tedesca entrando nella storia del club berlinese con l'incredibile promozione.

AL DI LA' DEL MURO

L'Union Berlino è la grande novità della Bundesliga 2019-20. Per la prima volta nel massimo campionato tedesco, è l'unica vera rappresentante della ex-DDR (il Lipsia, pur essendo squadra della Germania Est, è nato già a Germania riunificata). Squadra culto della Germania, gioca le gare interne all'Alten Försterei, primo stadio al mondo "parzialmente in possesso dei propri tifosi" che nel 2009 hanno comprato azioni del club per aiutarne la ristrutturazione. Ma soprattutto nel 2008 oltre 2mila spettatori lavorarono gratuitamente per rimodernare lo stadio, portando la capienza a 22mila posti. Rivale ai tempi della Oberliga della Dinamo Berlino, la squadra della Stasi, l'Union giocherà il suo primo derby contro l'Hertha, squadra della Berlino Ovest, in Bundesliga.

ITALIANI

Quest'anno sono solo tre. E due di essi in verità sono nati e cresciuti in Germania: si tratta di Vincenzo Grifo e Daniel Caligiuri. Il primo è rientrato all'Hoffenheim dopo il prestito rigenerante al Friburgo. Roberto Mancini lo tiene in grande considerazione. Caligiuri è stato invece convocato da Antonio Conte, gioca nello Schalke con cui cerca riscatto dopo la deludente passata stagione. Curiosità per Simon Straudi: 20 anni, di Brunico, si è trasferito dal Sudtirol nel 2016. Gioca terzino destro, fin qui ha giocato con l'Under 19 e la Squadra B. Potrebbe essere l'anno di esordio tra i grandi.

GRIGLIA DI PARTENZA

LOTTA AL TITOLO

1 - BAYERN MONACO

Perdere contemporaneamente Robben, Ribéry e James sarebbe troppo per chiunque, ma il divario fra le altre era talmente ampio da rendere i bavaresi ancora i favoriti al titolo.

2 - BORUSSIA DORTMUND

Diallo e Pulisic sono partenze pesanti, ma il primo è stato ben rimpiazzato da Hummels e lo statunitense era ormai stato scavalcato da Sancho, che è rimasto a dispetto delle sirene di mercato. E sono arrivati rinforzi decisi oltre al citato Hummels: Brandt, Schulz, Hazard. L'anno scorso il titolo è mancato per due punti, sono state fatti gli interventi sul mercato che servivano.

3 - LIPSIA

Miglior difesa dell'anno scorso, squadra in crescita e un tecnico nuovo che a Hoffenheim ha fatto miracoli. Pochi movimenti, ossatura intatta e a differenza delle due favorite ha il vantaggio di giocarsela a fari spenti.

CORSA CHAMPIONS

4- BAYER LEVERKUSEN

La partenza di Brandt era preventivabile ma sono rimasti Bailey e Havertz. E Demirbay-Amiri è un doppio colpo che può consolidare le proprie aspirazioni.

5 - BORUSSIA MONCHENGLADBACH

Perdita pesante di Thorgan Hazard ma l'ossatura è buona.

6 - WOLFSBURG

Novità in panchina, squadra ritoccata.

CORSA EUROPA LEAGUE

7 - SCHALKE

Si riparte da un nuovo tecnico. Sulla carta la squadra è buona ma poco diversa da quella che l'anno scorso ha navigato in acque pericolose. Kabak però è un innesto interessante.

8 - HOFFENHEIM

Fine di un ciclo. Non è andato via solo Nagelsmann, ma anche giocatori del calibro di Amiri, Demirbay e Schulz. Si può puntare ancora all'Europa, il danese Skov ha segnato molto in patria e può essere una sorpresa.

9 - EINTRACHT

L'anno scorso si pensava a una stagione problematica, invece è arrivata la semifinale di Europa League (persa ai rigori) e una qualificazione in Champions buttata nel finale. Stavolta però non ci saranno più Jovic e Haller.

10 - WERDER BREMA

L'incognita è rappresentata dalla partenza di Kruse. Fullkrug davanti non dovrà farlo rimpiangere.

11 - HERTHA

Lazaro si è incamminato verso l'Italia. Occhio al nuovo esterno d'attacco Lukebakio, l'anno scorso a Dusseldorf ha fatto molto bene.

CORSA SALVEZZA



12 - COLONIA

Con la rosa che aveva l'anno scorso sarebbe stata un'impresa non vincere la Zweite Bundesliga. Se la scelta dell'allenatore si rivela azzeccata può ambire anche a qualcosa di più della salvezza.

13 - AUGSBURG

La squadra non sembra essersi rinforzata. Manca ancora qualche giorno.

14 - FRIBURGO

Grifo è tornato a Hoffenheim togliendo qualità alla squadra.Ci sarà da soffrire.

15 - MAINZ

Gbamin è andato all'Everton, perdita non da poco a centrocampo.

16 - FORTUNA DUSSELDORF

L'exploit dell'anno scorso difficilmente potrà essere ripetuto.

17 - UNION BERLINO

Entusiasmo, una guida affidabile, un tifo incessante e qualche innesto della giusta esperienza (vedi Subotic). La squadra parte giocoforza dalle retrovie, ma potrebbe stupirci.

18 - PADERBORN

Essere in Bundesliga è già qualcosa di inaspettato. E a giudicare dalla campagna acquisti sarebbe ancor più inaspettata la salvezza a fine stagione.