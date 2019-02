FOCUS TMW - Caccia al nuovo Piatek in Polonia: dieci nomi per il futuro

Tuttomercatoweb.com è andato alla scoperta dei talenti del calcio polacco: dieci nomi che possono prendere l'eredità del centravanti del Milan

Adam Buksa: punta centrale, classe 1996, gioca nel Pogon Szczecin dove è arrivato a gennaio. La curiosità: ha giocato anche in Italia con le giovanili del Novara. In questa stagione Buksa ha già fatto 7 gol in 14 partite in Ekstraklasa. Pronto per l'esordio in Nazionale dove è già stato convocato senza però mai giocare, è stato riferimento avanzato di tutte le rappresentative nazionali polacche. Per età, è considerato quello più pronto per giocare tra i professionisti in Italia da subito.

Karol Swiderski: attaccante centrale del 1997, gioca ora al PAOK Salonicco dove si è trasferito a gennaio. Sembrava a un passo dal Genoa, dove poteva approdare come erede di Krzysztof Piatek, ha invece scelto a sorpresa la destinazione greca. Dopo 8 reti in 17 gare in Ekstraklasa, si è presentato con 2 in 48 minuti in Super League più 1 in una gara in Kypello Elladas.

Pawel Tomczyk: classe '98, punta centrale, 2 reti in 10 gare tra Lech Poznan e Piast Gliwice dove è andato in prestito negli scorsi giorni per avere più spazio. E' uno dei riferimenti dell'attacco dell'Under 21 polacca.

Dominik Steczyk: gioca in Germania dall'età di sedici anni appena compiuti, prima al Bochum e poi al Norimberga dove attualmente la punta classe '99 è dal luglio del 2018. Milita nella seconda squadra ed è il centravanti della Polonia Under 20.

Hubert Sobol: il 2000 più talentuoso di Polonia. Marcatore del Warta Poznan dove è in prestito dal Lech Poznan, è già nel mirino di tanti club in Europa. E' Nazionale Under 19 polacco.

Jan Los: in Nazionale si gioca il posto con Sobol. 5 reti in 5 gare in Youth League polacca, con la maglia dell'Arka Gdynia si sta affacciando da pochi minuti tra i professionisti.

Hubert Turski: sedici anni, punto di forza prima dell'Under 15 e poi dell'Under 17 polacca, con una media di oltre un gol a partita. E' parte delle giovanili del Pogon.

Jakub Gorski: riferimento avanzato dell'Under del Korona Kielce, ha appena compiuto diciassette anni. Riferimenti dell'Under 16 e dell'Under 17, ha una media di oltre un gol ogni due gare in Youth League polacca in stagione.

Piotr Samiec-Talar: 13 gol in 12 partite nella Youth League polacca, il campionato Primavera di Polonia, con la maglia dello Slask Wroclaw. Il classe 2001 ha già esordito, ma solo nel recupero di una gara, in Ekstraklasa ma potrebbe essere titolare già nella prossima stagione.

Blazej Czuban: la versatile punta dello Zalgebie Lubin, gioca tra seconda squadra e Under 19. E' arrivato nell'estate del 2017 e in statgione ha una media di una rete ogni 95 minuti.