FOCUS TMW - Cagliari, solito attivo di Giulini. Barella svolta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ennesima buona annata per il Cagliari di Giulini, che vede ancora un attivo (di poco più di 2 milioni di euro) e un aumento del 10% del valore di produzione. Anno dopo anno i rossoblù continuano a crescere, sia nel marchio che grazie alla Sardegna Arena. Sono i ricavi commerciali a crescere, aumentando del 30% rispetto all’anno prima.

I DIRITTI TELEVISIVI - Il Cagliari ovviamente ha necessità, come tutte le squadre del campionato, di ricevere i compensi per le tv per avere un bilancio in attivo. Certo è che, in confronto ad altri club, l’idea di espandersi al mondo (anche grazie ai follower su Twitter, ma con una politica economica diversa) aiuti i rossoblù a non essere totalmente dipendenti. Anche in Serie B, grazie al paracadute, il bilancio era in attivo. Attualmente i dividendi delle tv sono di circa 33 milioni.

I COSTI - Approvato il bilancio e rinnovato il CdA da poco più di un mese, il Cagliari spende nei calciatori “solamente” il 40% del proprio fatturato. Di fatto ha la possibilità di crescere molto proprio per questa capacità di tenere bassi gli stipendi e rimanere comunque competitivo.

BARELLA È LA SVOLTA - Giulini continua a lavorare in maniera perfetta dal punto di vista economico. L’attivo di bilancio di questa stagione - e probabilmente della prossima - permettono di cedere i propri gioielli nel momento migliore. Trattenere Pavoletti (più volte richiesto dall’Atalanta) è solo la punta dell’iceberg, perché per Barella erano già arrivate proposte allettanti, rimandate al mittente. La prossima estate sarà fondamentale per crescere.