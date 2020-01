FOCUS TMW - Calcio estero, le 10 ufficialità più importanti della settimana

Non solo Serie A. Dalla novità sulla panchina del Barcellona a diversi trasferimenti esotici: anche il calcio estero è stato prodigo di ufficialità in questa settimana. Abbiamo cercato di raccontarvi le più importanti.

Qique Setien è il nuovo allenatore del Barcellona . Ernesto Valverde, nonostante il primo posto in classifica, paga il gioco non sempre convincente e la delusione della Supercoppa. Al suo posto, i catalani hanno puntanto sull'ex tecnico del Betis Siviglia, che ha firmato fino al 2022.

Peter Bosz rinnova col Bayer Leverkusen. Le Aspirine blindano il proprio allenatore. Il club tedesco ha infatti trovato l'accordo con il tecnico olandese, che per la prima volta ha portato il Bayer in Champions League, fino al 2022.

Jean-Clair Todibo allo Schalke 04 . La società di Gelsenkirchen batte il Milan, che pure aveva tentato di arrivare al difensore francese. Il centrale approda alla Veltins Arena in prestito per sei mesi dal Barcellona, con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro più bonus.

Gedson Fernandes al Tottenham . In Inghilterra si chiedono da giorni se sia o meno il sostituto di Christian Eriksen. Sta di fatto che il talento portoghese, classe '99, arriva dal Benfica in prestito per 18 mesi, con diritto di riscatto fissato a 50 milioni di euro.

Marquinhos rinnova col PSG . Difensore o centrocampista: il brasiliano fa di tutto e al Paris Saint-Germain giustamente se lo tengono stretto. Contratto fino al 2024 per l'ex Roma.

Marco Motta in Indonesia. Nuova avventura in Estremo Oriente per l'ex terzino della Juventus, che dopo aver giocato a Cipro viaggia ancora più lontano: ha firmato col Persija Jakarta.

Il Chelsea prolunga con Reece James . I ragazzini terribili di Lampard viaggiono anche sulle ali di Reece James, terzino destro classe '99. E i Blues non ci hanno pensato più di tanto: rinnovo fino al 2025, per il talentino britannico.

Youssef En-Nesyri al Siviglia . Le buone prestazioni con il Leganes valgono la chiamata degli andalusi al giovane attaccante marocchino. Il classe '97 ha firmato un contratto fino al 2025.

Jordi Cruijff nuovo ct dell'Ecuador . Dalla Cina al Sudamerica, nuovo capitolo per il figlio del Pelé Bianco, alla guida del Chongqing Lifan nell'ultima stagione. Ora guiderà la Tri nella prossima Copa América.