FOCUS TMW - Calcio estero, le 10 ufficialità più importanti della settimana

Il calciomercato è entrato nel vivo, e la settimana che si sta per concludere ha regalato diversi rinforzi di mercato anche a livello europeo. Quali sono i più importanti? Ve li ricordiamo qui. Per la cronaca, abbiamo preso in considerazione soltanto affari annunciati da lunedì a oggi.

Matias Kranevitter dallo Zenit al Monterrey - Era finito nel mirino del Bologna, invece la carriera del centrocampista argentino proseguirà in Messico. Dopo 2 anni e mezzo infatti ha rescisso il proprio contratto con lo Zenit San Pietroburgo per firmare col Monterrey.

Lukasz Podolski dal Vissel Kobe all'Antalyaspor - Ha chiuso la sua avventura in Giappone, con la maglia del Vissel Kobe, vincendo la Coppa dell'Imperatore al fianco di Iniesta. Quindi è arrivata la rescissione con i nipponici e, successivamente, la firma col club turco per una nuova avventura dell'ex Inter.

Alvaro Odriozola dal Real Madrid al Bayern Monaco - Il terzino destro del Real Madrid non è proprio riuscito a trovare spazio con i Blancos, nonostante le grandi aspettative. Anche per questo lo spagnolo ha chiesto la cessione, da qui il passaggio in prestito secco al Bayern fino al termine della stagione.

Filip Bradaric dall'Hajduk al Celta Vigo - Nei giorni scorsi ha salutato squadra e tifosi dell'Hajduk Spalato, oggi è arrivata la firma sul nuovo contratto col Celta Vigo. Prima però un passaggio formale al Cagliari, squadra proprietaria del suo cartellino.

Chicharito Hernandez dal Siviglia al Los Angeles Galaxy - "Vado ai Galaxy perché in Europa non si fidano più di me", ha detto il messicano prima di sbarcare in California. I Galaxy hanno acquistato il suo cartellino dal Siviglia, rendendolo il calciatore più pagato dell'intera MLS.

Rej Manaj dall'Albacete al Barcellona B - La notizia era nell'aria da tempo, nei giorni scorsi è arrivata anche l'ufficialità. Con un colpo a sorpresa il Barcellona, per la sua squadra B, ha annunciato l'arrivo dell'attaccante ex Inter dall'Albacete.

Ian Poveda dal Manchester City al Leeds -

Giusto segnalarlo, visto che sull'esterno dei Citizens era fortissimo il Torino nei giorni scorsi. Alla fine il Leeds ha battuto la concorrenza assicurandosi il talento inglese.

Nabil Bentaleb dallo Schalke04 al Newcastle - Il centrocampista algerino torna in Premier League dallo Schalke 04. Il giocatore arriva ai Magpies in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

Reinier dal Flamengo al Real Madrid - E' stato uno dei grandi protagonisti del doblete del Flamengo, campione di Brasile e di Libertadores. E i Blancos non se lo sono fatti scappare, sborsando la considerevole cifra di 30 milioni di euro per battere la concorrenza della altre big europee.

Johan Djourou al Sion da svincolato - Dopo un anno di assenza dai campi da gioco, il difensore svizzero ha trovato finalmente sistemazione. Reduce dall'ultima esperienza alla SPAL, terminata lo scorso gennaio, Djourou ha firmato col Sion.