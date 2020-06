focus Calendari a confronto, la corsa Champions: Atalanta-Inter l'atto conclusivo

Dodici giornate più i recuperi del 25esimo turno. In questo inedito rush finale, s'infiammerà la lotta per l'accesso alla qualificazione alla Champions League 2020/21. Praticamente certe Juventus e Lazio di due posti (biancocelesti a +17 sulla Roma quinta), la sfida è tutta per gli altri due posti con l'Inter che ha un bel vantaggio sulle altre due pretendenti: Roma e Atalanta, altra squadra con una gara in meno. Al momento fuori dai giochi le squadre dal sesto posto in giù: il Napoli è -9 dall'Atalanta e con una gara in più.

La classifica

3) *Inter 54 punti

4) *Atalanta 48 punti

5) Roma 45 punti

*=Una gara in meno

21 giugno - recuperi 25esima giornata

Atalanta-Sassuolo

Inter-Sampdoria

22/24 giugno - 27esima giornata

Inter-Sassuolo

Atalanta-Lazio

Roma-Sampdoria

26-28 giugno - 28esima giornata

Milan-Roma

Udinese-Atalanta

Parma-Inter

30 giugno/1° luglio - 29esima giornata

Inter-Brescia

Atalanta-Napoli

Roma-Udinese

4/5 luglio - 30esima giornata

Inter-Bologna

Cagliari-Atalanta

Napoli-Roma

7/9 luglio - 31esima giornata

Atalanta-Sampdoria

Roma-Parma

Hellas Verona-Inter

11/13 luglio - 32esima giornata

Brescia-Roma

Juventus-Atalanta

Inter-Torino

15/16 luglio - 33esima giornata

Atalanta-Brescia

Roma-Hellas Verona

SPAL-Inter

19/20 luglio - 34esima giornata

Hellas Verona-Atalanta

Roma-Inter

22/23 luglio - 35esima giornata

Atalanta-Bologna

Inter-Fiorentina

SPAL-Roma

26 luglio - 36esima giornata

Genoa-Inter

Milan-Atalanta

Roma-Fiorentina

29 luglio - 37esima giornata

Inter-Napoli

Torino-Roma

Parma-Atalanta

2 agosto - 38esima giornata

Atalanta-Inter

Juventus-Roma