focus Calendari a confronto, la lotta salvezza: crollo Lecce, il Brescia resiste

vedi letture

Udinese 28, Torino 28, Sampdoria 26, Genoa 25, Lecce 25, SPAL 18, Brescia 17. Questa è la fotografia della classifica in coda, escludendo la Fiorentina che solo con una sequela di sconfitte può rischiare concretamente. Le ultime due sembrano in difficoltà e difficilmente rientreranno nel gruppone. Intanto il Brescia ha dimostrato di non aver mollato con il pari di Firenze, mentre il Lecce dimostra di essere in grave difficoltà dal punto di vista della condizione fisica.

Recuperi 6a girone di ritorno

Torino-Parma 1-1

Inter-Sampdoria 2-1

8a giornata girone di ritorno

Lecce-Milan 1-4

Fiorentina-Brescia 1-1

23/06/2020 Martedì 19.30 SPAL-Cagliari (Sky)

23/06/2020 Martedì 21.45 Genoa-Parma (DAZN)

23/06/2020 Martedì 21.45 Torino-Udinese (Sky)

24/06/2020 Mercoledì 21.45 Roma-Sampdoria (Sky)

9a giornata girone di ritorno

26/06/2020 Venerdì 21.45 Juventus-Lecce (Sky)

27/06/2020 Sabato 17.15 Brescia-Genoa (Sky)

27/06/2020 Sabato 19.30 Cagliari-Torino (Sky)

28/06/2020 Domenica 19.30 Napoli-SPAL (Sky)

28/06/2020 Domenica 19.30 Sampdoria-Bologna (Sky)

28/06/2020 Domenica 19.30 Udinese-Atalanta (Sky)

10a giornata girone di ritorno

30/06/2020 Martedì 19.30 Torino-Lazio (Sky)

30/06/2020 Martedì 21.45 Genoa-Juventus (Sky)

01/07/2020 Mercoledì 19.30 Inter-Brescia (DAZN)

01/07/2020 Mercoledì 21.45 Lecce-Sampdoria (DAZN)

01/07/2020 Mercoledì 21.45 SPAL-Milan (Sky)

02/07/2020 Giovedì 21.45 Roma-Udinese (Sky)

11^ giornata girone di ritorno

04/07/2020 Sabato 17.15 Juventus-Torino (Sky)

04/07/2020 Sabato 19.30 Sassuolo-Lecce (Sky)

05/07/2020 Domenica 19.30 Brescia-Hellas Verona (Sky)

05/07/2020 Domenica 19.30 Sampdoria-SPAL (DAZN)

05/07/2020 Domenica 19.30 Udinese-Genoa (Sky)

12^ giornata girone di ritorno

07/07/2020 Martedì 19.30 Lecce-Lazio (Sky)

08/07/2020 Mercoledì 19.30 Genoa-Napoli (Sky)

08/07/2020 Mercoledì 21.45 Atalanta-Sampdoria (Sky)

08/07/2020 Mercoledì 21.45 Torino-Brescia (Sky)

09/07/2020 Giovedì 19.30 SPAL-Udinese (DAZN)

13^ giornata girone di ritorno

11/07/2020 Sabato 19.30 Brescia-Roma (Sky)

12/07/2020 Domenica 17.15 Genoa-SPAL (DAZN)

12/07/2020 Domenica 19.30 Cagliari-Lecce (Sky)

12/07/2020 Domenica 19.30 Udinese-Sampdoria (Sky)

13/07/2020 Lunedì 21.45 Inter-Torino (Sky)

14^ giornata girone di ritorno

14/07/2020 Martedì 21.45 Atalanta-Brescia (Sky)

15/07/2020 Mercoledì 19.30 Sampdoria-Cagliari (Sky)

15107/2020 Mercoledì 21.45 Lecce-Fiorentina (DAZN)

15/07/2020 Mercoledì 21.45 Udinese-Lazio (Sky)

16/07/2020 Giovedì 19.30 Torino-Genoa (Sky)

16/07/2020 Giovedì 21.45 SPAL-Inter (DAZN)

15^ giornata girone di ritorno

19/07/2020 Domenica 17.15 Parma-Sampdoria (DAZN)

19/07/2020 Domenica 19.30 Brescia-SPAL (Sky)

19/07/2020 Domenica 19.30 Fiorentina-Torino (DAZN)

19/07/2020 Domenica 19.30 Genoa-Lecce (Sky)

19/07/2020 Domenica 19.30 Napoli-Udinese (Sky)

16^ giornata girone di ritorno

22/07/2020 Mercoledì21.45 Lecce-Brescia (Sky)

22/07/2020 Mercoledì21.45 Sampdoria-Genoa (Sky)

22/07/2020 Mercoledì21.45 SPAL-Roma (DAZN)

23/07/2020 Mercoledì21.45 Torino-Hellas Verona (Sky)

23/07/2020 Giovedì 19.30 Udinese-Juventus (Sky)

17^ giornata girone di ritorno

25/26 luglio Juventus-Sampdoria

25/26 luglio Cagliari-Udinese

25/26 luglio Genoa-Inter

25/26 luglio Spal-Torino

25/26 luglio Bologna-Lecce

25/26 luglio Brescia-Parma

18^ giornata girone di ritorno

28/29 luglio Lazio-Brescia

28/29 luglio Hellas Verona-Spal

28/29 luglio Sassuolo-Genoa

28/29 luglio Torino-Roma

28/29 luglio Sampdoria-Milan

28/29 luglio Udinese-Lecce

19^ giornata girone di ritorno

1/2 agosto Sassuolo-Udinese

1/2 agosto Spal-Fiorentina

1/2 agosto Brescia-Sampdoria

1/2 agosto Bologna-Torino

1/2 agosto Genoa-Hellas Verona

1/2 agosto Lecce-Parma