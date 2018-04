FOCUS TMW - Calendario Champions: il derby di Roma come crocevia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due posti per quattro squadre. Forse tre, dopo il pari del Milan di ieri contro il Sassuolo, sebbene i rossoneri abbiano sempre viva la speranza, ora al lumicino, di un posto in Champions League per la stagione 2018/2019. Sarà Roma contro Milano, con la Capitale adesso vincitrice in toto della doppia sfida incrociata. La Lazio ha l'Europa League che potrebbe togliere energie, sarà decisivo il derby del prossimo week-end. All'ultima Lazio-Inter, alla penultima la Roma ospiterà invece la Juventus all'Olimpico.

La classifica

Lazio 60

Roma 60

Inter 59

Milan 52

Lazio 60 punti

RB Salisburgo-Lazio (E.League)

Lazio-Roma

Fiorentina-Lazio

Lazio-Sampdoria

Torino-Lazio

Lazio-Atalanta

Crotone-Lazio

Lazio-Inter

Roma 60 punti

Lazio-Roma

Roma-Genoa

SPAL-Roma

Roma-Chievo Verona

Cagliari-Roma

Roma-Juventus

Sassuolo-Roma

Inter 59 punti

Atalanta-Inter

Inter-Cagliari

Chievo Verona-Inter

Inter-Juventus

Udinese-Inter

Inter-Sassuolo

Lazio-Inter

Milan 52 punti

Milan-Napoli

Torino-Milan

Milan-Benevento

Bologna-Milan

Milan-Hellas Verona

Juventus-Milan (C.Italia)

Atalanta-Milan

Milan-Fiorentina