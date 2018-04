FOCUS TMW - Calendario E.League, tanto dipende dal Milan. Sogno viola

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Solo in caso di ottavo posto (o più in basso) del Milan ma di contestuale vittoria della Tim Cup dei rossoneri, il settimo posto non sarà valido per l'Europa League. Un'eventualità da considerare ma che al momento non combacia con la realtà della classifica che vede i rossoneri sesti a -8 dalla Champions League e a +4 dall'Atalanta ottava. Calendario però delicato per la formazione di Gattuso che proprio all'ultima sfida una Fiorentina in rimonta con sei vittorie nelle ultime sei di Serie A. Può sognare anche il Torino ma nessuna delle formazioni coinvolte ha un calendario agevole.

Milan 52 punti

Milan-Napoli

Torino-Milan

Milan-Benevento

Bologna-Milan

Milan-Hellas Verona

Juventus-Milan (C.Italia)

Atalanta-Milan

Milan-Fiorentina

Fiorentina 50 punti

Fiorentina-SPAL

Fiorentina-Lazio

Sassuolo-Fiorentina

Fiorentina-Napoli

Genoa-Fiorentina

Fiorentina-Cagliari

Milan-Fiorentina

Atalanta 48 punti

Atalanta-Inter

Benevento-Atalanta

Atalanta-Torino

Atalanta-Genoa

Lazio-Atalanta

Atalanta-Milan

Cagliari-Atalanta

Sampdoria 48 punti

Juventus-Sampdoria

Sampdoria-Bologna

Lazio-Sampdoria

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Sampdoria

Sampdoria-Napoli

SPAL-Sampdoria

Torino 45 punti

Chievo Verona-Torino

Torino-Milan

Atalanta-Torino

Torino-Lazio

Napoli-Torino

Torino-SPAL

Genoa-Torino