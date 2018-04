FOCUS TMW - Calendario salvezza: i recuperi già decisivi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I recuperi di questa due giorni di Serie A rischiano di essere già decisivi per la lotta salvezza. Genoa e Cagliari giocheranno una partita dove chi riuscirà a ottenere tre punti potrà scavare un solco forse decisivo rispetto alla zona retrocessione. Lo stesso dicasi per la gara tra Chievo Verona e Sassuolo mentre Benevento-Verona rischia di essere l'ultima chance per sognare per i campani e un'occasione imperdibile per i veneti. Occhio al Crotone che va a Torino e che può sorpassare la Spal di Semplici che ha una gara in più.

Genoa 31 punti

Genoa-Cagliari

Sampdoria-Genoa

Genoa-Crotone

Roma-Genoa

Genoa-Hellas Verona

Atalanta-Genoa

Genoa-Fiorentina

Benevento-Genoa

Genoa-Torino

Cagliari 29 punti

Genoa-Cagliari

Hellas Verona-Cagliari

Cagliari-Udinese

Inter-Cagliari

Cagliari-Bologna

Sampdoria-Cagliari

Cagliari-Roma

Fiorentina-Cagliari

Cagliari-Atalanta

Sassuolo 28 punti

Chievo Verona-Sassuolo

Milan-Sassuolo

Sassuolo-Benevento

Hellas Verona-Sassuolo

Sassuolo-Fiorentina

Crotone-Sassuolo

Sassuolo-Sampdoria

Inter-Sassuolo

Sassuolo-Roma

Chievo Verona 28 punti

Chievo Verona-Sassuolo

Napoli-CHievo Verona

Chievo Verona-Torino

SPAL-Chievo Verona

Chievo Verona-Inter

Roma-Chievo Verona

Chievo Verona-Crotone

Bologna-Chievo Verona

Chievo Verona-Benevento

SPAL 26 punti (una partita in più)

SPAL-Atalanta

Fiorentina-SPAL

SPAL-Chievo Verona

SPAL-Roma

Hellas Verona-SPAL

SPAL-Benevento

Torino-SPAL

SPAL-Sampdoria

Crotone 24 punti

Torino-Crotone

Crotone-Bologna

Genoa-Crotone

Crotone-Juventus

Udinese-Crotone

Crotone-Sassuolo

Chievo Verona-Crotone

Crotone-Lazio

Napoli-Lazio

Hellas Verona 22 punti

Benevento-Hellas Verona

Hellas Verona-Cagliari

Bologna-Hellas Verona

Hellas Verona-Sassuolo

Genoa-Hellas Verona

Hellas Verona-SPAL

Milan-Hellas Verona

Hellas Verona-Udinese

Juventus-Hellas Verona

Benevento 10 punti

Benevento-Hellas Verona

Benevento-Juventus

Sassuolo-Benevento

Benevento-Atalanta

Milan-Benevento

Benevento-Udinese

SPAL-Benevento

Benevento-Genoa

Chievo Verona-Benevento