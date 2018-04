FOCUS TMW - Calendario salvezza: lotta folle e impronosticabile

© foto di Insidefoto/Image Sport

Una corsa pazza, folle. Dove tutto sembrava chiuso a poche squadre ma dove tutto è invece ora aperto. Tante formazioni invischiate nella lotta per non retrocedere. Il Benevento, a 13 punti, sembra con orgoglio e tanta dignità comunque attendere solo l'ora in cui la matematica lo condannerà mentre per il resto tutto aperto. Il calendario 'facile' non ce l'ha nessuna, visto che in questa Serie A 2017/2018 sono aperte ancora tutte le lotte, dallo Scudetto fino, appunto, a quella per evitare la Serie B che verrà.

Udinese 33 punti

Cagliari-Udinese

Napoli-Udinese

Udinese-Crotone

Benevento-Udinese

Udinese-Inter

Hellas Verona-Udinese

Udinese-Bologna

Sassuolo 30 punti

Sassuolo-Benevento

Hellas Verona-Sassuolo

Sassuolo-Fiorentina

Crotone-Sassuolo

Sassuolo-Sampdoria

Inter-Sassuolo

Sassuolo-Roma

Chievo Verona 29 punti

Chievo Verona-Torino

SPAL-Chievo Verona

Chievo Verona-Inter

Roma-Chievo Verona

Chievo Verona-Crotone

Bologna-Chievo Verona

Chievo Verona-Benevento

Cagliari 29 punti

Cagliari-Udinese

Inter-Cagliari

Cagliari-Bologna

Sampdoria-Cagliari

Cagliari-Roma

Fiorentina-Cagliari

Cagliari-Atalanta

Spal 27 punti

Fiorentina-SPAL

SPAL-Chievo Verona

SPAL-Roma

Hellas Verona-SPAL

SPAL-Benevento

Torino-SPAL

SPAL-Sampdoria

Crotone 27 punti

Genoa-Crotone

Crotone-Juventus

Udinese-Crotone

Crotone-Sassuolo

Chievo Verona-Crotone

Crotone-Lazio

Napoli-Lazio

Hellas Verona 25 punti

Bologna-Hellas Verona

Hellas Verona-Sassuolo

Genoa-Hellas Verona

Hellas Verona-SPAL

Milan-Hellas Verona

Hellas Verona-Udinese

Juventus-Hellas Verona

Benevento 13 punti

Sassuolo-Benevento

Benevento-Atalanta

Milan-Benevento

Benevento-Udinese

SPAL-Benevento

Benevento-Genoa

Chievo Verona-Benevento