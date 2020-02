FOCUS TMW - Cellino dal Trap ad Allegri: 41 tecnici in 29 anni. E tanti ritorni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dal 1992 al 2020. Da Carlo Mazzone a Diego Lopez, nuovo allenatore del Brescia che conosce molto bene Cellino avendo allenato anche il 'suo' Cagliari. Di seguito la lista di tutti gli allenatori scelti nella sua carriera da Massimo Cellino, presidente che anche in questa stagione si sta rendendo protagonista a suon di esoneri. In 29 anni da presidente 41 gli allenatori che hanno firmato col vulcanico presidente di Cagliari. Un numero che però non rende l'idea della quantità di esoneri prodotti in quasi 30 anni visto che molti tecnici più volte si sono ritrovati alla guida delle sue squadre: Nedo Sonetti in tre circostanze diverse al pari di Ivo Pulga, Ventura in due come Mazzone Ficcadenti, Giorgi, Tabarez e non solo. Di seguito nel dettaglio tutti gli allenatori di Cellino.

Cagliari 1992/93

Carlo Mazzone

Cagliari 1993/94

Luigi Radice

Bruno Giorgi

Cagliari 1994/95

Oscar Tabarez

Cagliari 1995/96

Giovanni Trapattoni

Bruno Giorgi

Cagliari 1996/97

Gregorio Perez

Carlo Mazzone

1997/98

Gian Piero Ventura

1998/99

Gian Piero Ventura

1999/2000

Oscar Tabarez

Renzo Ulivieri

2000/2001

Gianfranco Bellotto

Giuseppe Materazzi

Cagliari 2001/2002

Antonio Sala

Elvio Salvori

Giulio Nuciari

Nedo Sonetti

Cagliari 2002/2003

Nedo Sonetti

Gian Piero Ventura

Cagliari 2003/04

Gian Piero Ventura

Edoardo Reja

Cagliari 2004/05

Daniele Arrigoni

Cagliari 2005/06

Attilio Tesser

Daniele Arrigoni

Davide Ballardini

Nedo Sonetti

Cagliari 2006/07

Marco Giampaolo

Franco Colombia

Marco Giampaolo

Cagliari 2007/08

Marco Giampaolo

Nedi Sonetti

Davide Ballardini

Cagliari 2008/09

Massimiliano Allegri

Cagliari 2009/10

Massimiliano Allegri

Giorgio Melis

Cagliari 2010/11

Pierpaolo Bisoli

Roberto Donadoni

Cagliari 2011/12

Massimo Ficcadenti

Davide Ballardini

Cagliari 2012/13

Massimo Ficcadenti

Ivo Pulga

Cagliari 2013/14

Diego Lopez

Ivo Pulga

Leeds United 2014/15

David Hockaday

Neil Redfearn

Darko Milanič

Neil Redfearn

Leeds United 2015/16

Uwe Rösler

Steve Evans

Leeds United 2016/17

Garry Monk

Brescia 2017/18

Roberto Boscaglia

Pasquale Marino

Roberto Boscaglia

Ivo Pulga

Brescia 2018/19

David Suazo

Eugenio Corini

Brescia 2019/20

Eugenio Corini

Fabio Grosso

Eugenio Corini

Diego Lopez