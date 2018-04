FOCUS TMW - Champions anomala. Quarti già segnati dopo 90': il confronto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non era mai accaduto. A meno di clamorosi miracoli nelle sfide di ritorno, tutto sembra già scritto. Liverpool, Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco già nelle gare d'andata hanno ipotecato la qualificazione alle semifinali di Champions League.

In tre partite, lo scarto con le sfidanti è stato di tre gol. L'unica tra le squadre vicinissime al penultimo atto della competizione a vincere di misura è stato il Bayern, che ha però vinto in trasferta e sulla carta non dovrebbe avere troppi problemi contro il Siviglia a Monaco di Baviera. Di seguito il dato a confronto con i dieci anni precedenti.

Champions League 2007/08

Arsenal-Liverpool 1-1

Roma-Manchester United 0-2

Schalke 04-Barcellona 0-1

Fenerbahce-Chelsea 2-1

Vincitore: Manchester United

Champions League 2008/09

Villarreal-Arsenal 1-1

Manchester United-Porto 2-2

Liverpool-Chelsea 1-3

Barcellona-Bayern Monaco 4-0

Vincitore: Barcellona

Champions League 2009/10

Bayern Monaco-Manchester United 2-1

Olympique Lione-Bordeaux 3-1

Inter-CSKA Mosca 1-0

Arsenal-Barcellona 2-2

Vincitore: Inter

Champions League 2010/11

Inter-Schalke 04 1-5

Chelsea-Manchester United 0-1

Real Madrid-Tottenham 4-0

Barcellona-Shakhtar Donetsk 5-1

Vincitore: Barcellona

Champions League 2011/12

APOEL-Real Madrid 0-3

Olympique Marsiglia-Bayern Monaco 0-2

Benfica-Chelsea 0-1

Milan-Barcellona 0-0

Vincitore: Chelsea

Champions League 2012/13

Malaga-Borussia Dortmund 0-0

Real Madrid-Galatasaray 3-0

Paris Saint-Germain-Barcellona 2-2

Bayern Monaco-Juventus 2-0

Vincitore: Bayern Monaco

Champions League 2013/14

Barcellona-Atletico Madrid 1-1

Real Madrid-Borussia Dortmund 3-0

Paris Saint-Germain-Chelsea 3-1

Manchester United-Bayern Monaco 2-4

Vincitore: Real Madrid

Champions League 2014/15

Atletico Madrid-Real Madrid 0-0

Juventus-Monaco 1-0

Porto-Bayern Monaco 3-1

Paris Saint-Germain-Barcellona 1-3

Vincitore: Barcellona

Champions League 2015/16

Wolfsburg-Real Madrid 2-0

Bayern Monaco-Benfica 1-0

Barcellona-Atletico Madrid 2-1

Paris Saint-Germain-Manchester City 2-2

Vincitore: Real Madrid

Champions League 2016/17

Atletico Madrid-Leicester City 1-0

Borussia Dortmund-Monaco 2-3

Bayern Monaco-Real Madrid 1-2

Juventus-Barcellona 3-0

Vincitore: Real Madrid

Champions League 2017/18

Barcellona-Roma 4-1

Siviglia-Bayern Monaco 1-2

Juventus-Real Madrid 0-3

Liverpool-Manchester City 3-0

Vincitore: