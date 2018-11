FOCUS TMW - Chievo, 71 milioni nel 2017. Inglese aiuterà il 2018

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chievo Verona passa dai 68 milioni di euro del 2015-16 ai 71 del 2016-17. Un lieve aumento per la squadra gialloblù che quindi chiude con un utile di 325 mila euro, paradossalmente molto vicino a quello precedente di 302 mila. Invece il debito netto è di circa 64 milioni di euro, con quasi 20 di debito iva rateizzato.

I DIRITTI TELEVISIVI - Influiscono per il 50%, a quota 35 milioni di euro. Questo prendendo il valore di produzione organico, al netto delle plusvalenze e degli oneri straordinari. Se invece parliamo solamente del fatturato netto è circa il 70% più della media della Serie A, comunque abbastanza in linea con gli altri club.

I COSTI - Oltre ai debiti e alle rateizzazioni, i salari sono di circa 27 milioni di euro - che coprono più del 50% del valore di produzione netto di 50 milioni di euro, mentre gli ammortamenti per i cartellini girano intorno ai 12 milioni. Ci sono circa 22,8 di immobilizzazioni che, di fatto, sono pareggiati con le plusvalenze.

GIOVANI E INGLESE - Evidente il cortocircuito dei tanti giovani ceduti a peso d'oro. 4,5 milioni di euro per Carlo Alberto Tosi , 4 per Pietro Borgona, 3,5 per Lorenzo Placidi e 2 per Filippo Zambelli, con i primi tre in D attualmente. La Pro Vercelli ha speso 4 milioni per Moschin, portiere, spesso titolare al Cuneo nell'anno scorso (prezzo comunque alto). Sarà Roberto Inglese a rattoppare il bilancio - perché ceduto a 10 milioni di euro - ma il bilancio al 30/06/2018 non è ancora approvato: spesso vengono chiusi entro 120 giorni, ma c'è tempo altri due mesi, quindi nulla di anormale.