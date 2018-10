FOCUS TMW - Chievo, pochi errori evidenti (non decisivi) sia pro che contro

Fonte: in collaborazione con Ivan Cardia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Poche discussioni per quanto riguarda il Chievo ed il suo rapporto con le decisioni arbitrali e con quelle, eventuali, del VAR. Qualche dubbio alla prima con la Juventus, quando il fallo di Caciatore poteva costare il rigore ai bianconeri (su Cancelo). Alla terza contro l'Empoli giustamente annullato il gol di Caputo per fuorigioco, mentre alla sesta col Genoa il Chievo sembra graziato da Pasqua per il fallo di Rossettini su Piatek.

Per approfondire il funzionamento del VAR clicca qui.

IL CAMPIONATO DEL CHIEVO

1^ giornata Chievo-Juventus 2-3

Arbitro sig. Pasqua: al 9' manca subito un rigore ai bianconeri. Cacciatore sgambetta Cancelo, il contatto è considerato non evidente e il VAR si limita al silent check, ma il fallo sembrava esserci. Giusta la chiamata al 36' sempre su Cacciatore, che questa volta cintura Cuadrado: corretta la scelta di non sanzionare l'intervento. Al 54' Cancelo atterra Giaccherini, rigore solare e giustamente concesso. All'87' Mandzukic segna il momentaneo 3-2 (quello effettivo e definitivo lo segnerà Bernardeschi), ma l'azione è viziata da un tocco di mano di Cristiano Ronaldo. Giusta la scelta di rivedere l'azione al VAR e giusta la scelta di annullare la rete.

2^ giornata Fiorentina-Chievo 6-1

Arbitro sig. Abisso: Gara che scivola via senza grossi problemi. Va a rivedere il gol di Milenkovic per un possibile fallo su Giaccherini. E giustamente convalida la rete.

3^ giornata Chievo-Empoli 0-0

Arbitro sig. Giacomelli: al 73' Caputo segna, ma il VAR segnala il fuorigioco e l'arbitro non può far altro che annullare la rete.

4^ giornata Roma-Chievo 2-2

Arbitro sig. Mazzoleni. Al 38' l'episodio più controverso col contatto Kolarov-Stepinski in area di rigore. Per fare chiarezza basta il silent check del VAR che conferma la regolarità dell'azione.

5^ giornata Chievo-Udinese 0-2

Arbitro sig. Pairetto: pochi episodi discutibili. Al 21' dubbio fuorigioco fischiato a Barba. All'83' giusto il giallo a Behrami per fallo tattico.

6^ giornata Genoa-Chievo 2-0

Arbitro sig. Pasqua: partita complicata, a tratti difficile da gestire, con molti interventi fallosi e sette cartellini gialli. Un episodio molto discutibile, nell’area del Chievo: al 36’, sul risultato di 0-0, Pasqua ammonisce Piatek per simulazione, una decisione che si fa fatica a comprendere. L’attaccante del Genoa è atterrato da Rossettini, sembrano esserci gli estremi per assegnare il rigore o almeno per consultare il Var, ma l’arbitro non è di questo avviso: né lui né il collega al video lo hanno considerato un episodio evidente.

7^ giornata Chievo-Torino 0-1

Arbitro sig. Guida: nessuna decisione controversa, qualche dubbio nel finale per un fallo su Berenguer non sanzionato e comunque ininfluente ai fini del risultato.