© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Classifiche a confronto dopo 35 giornate di Serie A. La Juventus già campione d'Italia ha un punto in più rispetto alla passata stagione e sedici in più del Napoli, squadra che rispetto alla passata stagione ha undici punti in meno.

Bilancio negativo per l'Inter: -3. E positivo per il Milan, che grazie alla vittoria conquistata ieri sera contro il Bologna ha due punti in più rispetto alla passata stagione. Malissimo le due romane, così come la Fiorentina: -14. Di seguito il dato.

Juventus 89 (+1 rispetto alla Serie A 2017/18 dopo 35 giornate)

Napoli 73 (-11)

Inter 63 (-3)

Atalanta 62 (+4)

Milan 59 (+2)

Roma 59 (-11)

Torino 57 (+10)

Lazio 55 (-15)

Sampdoria 49 (-5)

Sassuolo 42 (+5)

SPAL 42 (+10)

Cagliari 40 (+7)

Fiorentina 40 (-14)

Parma 38 (in Serie B)

Bologna 37 (-2)

Genoa 36 (-5)

Udinese 34 (=)

Empoli 32 (in Serie B)

Frosinone 24 (in Serie B)

*ChievoVerona 15 (-16)

*=Tre punti di penalizzazione