FOCUS TMW - Classifiche a confronto: -2 Juve, +12 Toro! Disastro Fiorentina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Classifiche a confronto dopo 36 giornate di Serie A. La Juventus, reduce dalla sconfitta dell'Olimpico contro la Roma, ha due punti in meno rispetto alla passata stagione. Saldo negativo anche per la seconda e per la terza della classe: -9 per il Napoli, -3 per l'Inter.

In positivo, spicca il +6 dell'Atalanta e soprattutto il +12 del Torino, squadra ancora in corsa per le posizioni europee. Malissimo la Fiorentina: -17. Peggio della viola solo il fanalino di coda Chievo, che ha però anche i tre punti di penalizzazione. Di seguito il dato.

Juventus 89 (-2 rispetto alla Serie A 2017/18 dopo 36 giornate)

Napoli 76 (-9)

Inter 66 (-3)

Atalanta 65 (+6)

Milan 62 (+2)

Roma 62 (-11)

Torino 60 (+12)

Lazio 58 (-13)

Sampdoria 49 (-5)

Sassuolo 42 (+2)

SPAL 42 (+7)

Cagliari 40 (+7)

Bologna 40 (+1)

Fiorentina 40 (-17)

Parma 38 (in Serie B)

Udinese 37 (+3)

Genoa 36 (-5)

Empoli 35 (in Serie B)

Frosinone 24 (in Serie B)

*ChievoVerona 15 (-19)

*=tre punti di penalizzazione