Classifiche a confronto dopo nove giornate di Serie A. La Juventus capolista, che a Lecce nell'ultimo turno non è andata oltre il pari, ha due punti in meno rispetto alla passata stagione., Tre punti in più per l'Inter, a sua volta protagonista di un pari. Male il Napoli, quarta forza in classifica e con quattro punti in meno rispetto alla passata stagione.

Sorprendente l'avvio di stagione dell'Atalanta, che rispetto alla passata stagione ha undici punti in più. Situazione esattamente opposta della Sampdoria: undici punti in meno rispetto alla passata stagione. Di seguito il dato.

Juventus 23 (-2 rispetto alla Serie A 2018/19 dopo 9 giornate)

Inter 22 (+3)

Atalanta 20 (+11)

Napoli 17 (-4)

Roma 16 (+2)

Lazio 15 (-3)

Cagliari 15 (+5)

Parma 13 (=)

Fiorentina 12 (-2)

Bologna 12 (+4)

Torino 11 (-2)

Udinese 10 (-2)

Milan 10 (-5)

*Sassuolo 9 (-5)

Hellas Verona 9 (in Serie B)

Lecce 8 (in Serie B)

Genoa 8 (-5)

*Brescia 7 (in Serie B)

SPAL 7 (-5)

Sampdoria 4 (-11)