FOCUS TMW - Classifiche a confronto: +2 Juve, -6 Napoli. Boom Genoa: +10!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Classifiche a confronto dopo 7 giornate di campionato. La Juventus, che fino a questo momento le ha vinte tutte, è a +2 rispetto a un anno fa. Meno sei per il Napoli, che di questi tempi nella passata Serie A era in testa alla graduatoria. Saldo positivo per Fiorentina, Sassuolo e Genoa (nonostante la gara in meno), negativo per le due milanesi e per le romane. Bene le genovesi, così come la SPAL nonostante la sconfitta di ieri. In basso il dato.

Juventus 21 (+2 rispetto alla Serie A 2017/18 dopo sette giornate)

Napoli 15 (-6)

Fiorentina 13 (+6)

Inter 13 (-6)

Sassuolo 13 (+9)

Lazio 12 (-4)

*Genoa 12 (+10)

Sampdoria 11 (+1)

Roma 11 (-5)

Parma 10 (in Serie B)

*Milan 9 (-3)

Torino 9 (-3)

SPAL 9 (+4)

Udinese 8 (+2)

Bologna 7 (-4)

Atalanta 6 (-3)

Cagliari 6 (=)

Empoli 5 (in Serie B)

Frosinone 1 (in Serie B)

Chievo -1 (tre punti di penalizzazione) (-10)

*=Una partita in meno