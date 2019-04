FOCUS TMW - Classifiche a confronto: +2 Juve. Crollo Napoli, è -14!

Fonte: A cura di Raimondo De Magistris

© foto di Insidefoto/Image Sport

Classifiche a confronto dopo 33 giornate di Serie A. La Juventus che in questo turno di campionato s'è laureata campione d'Italia ha due punti in più rispetto alla passata stagione e 20 in più del Napoli che, invece, ha ben 14 lunghezze in meno rispetto all'ultima Serie A: solo il Chievo fanalino di coda e già retrocesso ha un confronto peggiore (che sarebbe uguale a quello dei partenopei senza la penalizzazione).

Meno due per l'Inter, meno nove per la Roma. Saldo ancor più negativo per la Lazio e per la Fiorentina.

Di seguito il dato.

Juventus 87 (+2 rispetto alla Serie A 2017/18 dopo 33 giornate)

Napoli 67 (-14)

Inter 61 (-2)

Milan 56 (+2)

Atalanta 56 (+4)

Roma 55 (-9)

Torino 53 (+6)

Lazio 52 (-12)

Sampdoria 48 (-3)

Cagliari 40 (+8)

Fiorentina 40 (-11)

Sassuolo 38 (+4)

SPAL 38 (+9)

Parma 36 (in Serie B)

Genoa 34 (-4)

Bologna 34 (-4)

Udinese 33 (=)

Empoli 29 (in Serie B)

Frosinone 23 (in Serie B)

*ChievoVerona 14 (-17)

*=Tre punti di penalizzazione