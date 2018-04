FOCUS TMW - Classifiche a confronto: + 3 Juve, +10 Inter. Disastro Chievo: -11

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Classifiche a confronto dopo 35 giornate rispetto alla Serie A 2016/17. La Juventus capolista, che dopo questo turno è vicinissima al settimo Scudetto consecutivo, ha tre punti in più rispetto alla passata stagione. Bilancio positivo anche per il Napoli, mentre la Lazio si conferma sugli stessi livelli della passata stagione.

Salto in avanti dell'Inter (+10) e della Sampdoria (+8), mentre lo score peggiore è quello del Chievo Verona che dopo la sconfitta di sabato ha deciso di esonerare Rolando Maran: -11. Di seguito il dato.

Juventus 88 (+3 rispetto alla Serie A 2016/17 dopo 35 giornate)

Napoli 84 (+7)

Roma 70 (-8)

Lazio 70 (=)

Inter 66 (+10)

Atalanta 58 (-7)

Milan 57 (-2)

Sampdoria 54 (+8)

Fiorentina 54 (-2)

Torino 47 (-3)

Genoa 41 (+8)

Bologna 39 (+1)

Sassuolo 37 (-3)

Udinese 34 (-10)

Crotone 34 (+6)

Cagliari 33 (-8)

SPAL 32 (in Serie B)

ChievoVerona 31 (-11)

Hellas Verona 25 (in Serie B)

Benevento 18 (in Serie B)