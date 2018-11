FOCUS TMW - Classifiche a confronto: +3 Juve, +5 Milan! Male le romane

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Classifiche a confronto dopo 11 giornata di Serie A. La Juventus, che ha conquistato fino a questo momento dieci vittorie e un pareggio, ha tre punti in più rispetto a un anno fa. Saldo che sorride al Milan, reduce da tre vittorie consecutive in campionato: +5. Negativo, invece, quello delle due squadre al secondo posto e delle romane: la Lazio ha sette punti in meno, la Roma addirittura nove.

In positivo, spicca il +10 del Sassuolo e il +8 del Genoa. In coda, infine, c'è il ChievoVerona, squadra che un anno fa aveva 15 punti e adesso è ancora a -1. Di seguito il dato.

Juventus 31 (+3 rispetto alla Serie A 2017/18 dopo 11 giornate)

Inter 25 (-4)

Napoli 25 (-6)

Milan 21 (+5)

Lazio 21 (-7)

Sassuolo 18 (+10)

Torino 17 (+1)

Fiorentina 16 (=)

Roma 16 (-9)

Sampdoria 15 (-6)

Atalanta 15 (=)

Parma 14 (in Serie B)

Genoa 14 (+8)

Cagliari 13 (+4)

SPAL 12 (+4)

Bologna 9 (-5)

Udinese 9 (-3)

Empoli 6 (in Serie B)

Frosinone 6 (in Serie B)

*ChievoVerona -1 (-14)

*=Tre punti di penalizzazione