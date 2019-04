FOCUS TMW - Classifiche a confronto: +4 Atalanta, +9 Torino. Fiorentina: -11!

© foto di Giacomo Morini

Classifiche a confronto dopo 34 giornate di Serie A. Rispetto alla passata stagione, la Juventus ha tre punti in più. Un anno fa, di questi tempi, il Napoli era reduce dal successo di Torino contro i bianconeri: adesso invece è molto più lontano dalla prima posizione, con 14 punti in meno. Saldo negativo anche per l'Inter e per le due romane: -9 per la Roma, -12 per la Lazio.

Sorride l'Atalanta, che grazie alla vittoria conquistata ieri è solitaria al quarto posto in classifica. Sorride il Torino: +9 rispetto alla passata stagione. Di seguito il dato.

Juventus 88 (+3 rispetto alla Serie A 2017/18 dopo 34 giornate)

Napoli 70 (-14)

Inter 62 (-4)

Atalanta 59 (+4)

Roma 58 (-9)

Torino 56 (+9)

Milan 56 (+2)

Lazio 55 (-12)

Sampdoria 48 (-3)

Sassuolo 41 (+4)

Cagliari 40 (+7)

Fiorentina 40 (-11)

SPAL 39 (+10)

Bologna 37 (-2)

Parma 37 (in Serie B)

Genoa 35 (-6)

Udinese 33 (=)

Empoli 29 (in Serie B)

Frosinone 23 (in Serie B)

*ChievoVerona 15 (-16)

*=Tre punti di penalizzazione