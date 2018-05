FOCUS TMW - Classifiche a confronto: +4 Juve, +5 Napoli. Inter +10, Milan -2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Classifiche a confronto a 90 minuti dalla fine della Serie A 2017/18. La Juventus che s'è laureata campione d'Italia ha conquistato quattro punti in più rispetto alla passata stagione, +5 per il Napoli e -10 per la Roma.

Lazio e Inter che si giocheranno la qualificazione alla prossima Champions League nell'ultimo scontro diretto hanno entrambe uno score positivo: +2 i biancocelesti, +10 i nerazzurri.

In coda, nonostante il +4 rispetto a un anno fa, il Crotone rischia seriamente di retrocedere. Di seguito il dato.

Juventus 92 punti (+4 rispetto alla Serie A 2016/17 dopo 37 giornate)

Napoli 88 (+5)

Roma 74 (-10)

Lazio 72 (+2)

Inter 69 (+10)

Milan 61 (-2)

Atalanta 60 (-9)

Fiorentina 57 (-2)

Sampdoria 54 (+6)

Torino 51 (+1)

Sassuolo 43 (-3)

Genoa 41 (+5)

Bologna 39 (-2)

ChievoVerona 37 (-6)

Udinese 37 (-8)

Cagliari 36 (-8)

SPAL 35 (in Serie B)

Crotone 35 (+4)

Hellas Verona 25 (in Serie B)

Benevento 21 (in Serie B)