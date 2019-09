© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Classifiche a confronto dopo 5 giornate di Serie A. L'Inter che prosegue la sua marcia a punteggio pieno ha già otto punti in più rispetto alla passata stagione ed è, al momento, la squadra col migliore saldo del campionato. Meno due per la Juventus, che un anno fa di questi tempi era a punteggio pieno. Meno tre per il Napoli, che non partiva così male dal primo anno di Maurizio Sarri. L'Atalanta dopo cinque giornate ha il doppio di punti rispetto alla passata stagione. Saldo positivo anche per Cagliari e Bologna.

In negativo, spicca il -5 di Sampdoria e Fiorentina e il -6 della SPAL, al momento la squadra col confronto peggiore. Di seguito il dato.

Inter 15 punti (+8 rispetto alla stagione 2018/19 dopo 5 giornate)

Juventus 13 (-2)

Atalanta 10 (+5)

Napoli 9 (-3)

Cagliari 9 (+4)

Torino 9 (+4)

Roma 8 (+3)

Bologna 8 (+4)

Lazio 7 (-2)

Sassuolo 6 (-4)

Brescia 6 (in Serie B)

Milan 6 (-2)

Parma 6 (-1)

Lecce 6 (in Serie B)

Fiorentina 5 (-5)

Hellas Verona 5 (in Serie B)

Genoa 5 (-1)

Udinese 4 (-4)

SPAL 3 (-6)

Sampdoria 2 (-5)