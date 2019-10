© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Classifiche a confronto dopo sette giornate di Serie A. La Juventus, che grazie al successo di San Siro ha ritrovato la vetta della classifica, ha due punti in meno rispetto alla passata stagione. Andamento identico per il Napoli, che come un anno fa è già a sei punti dal primo posto. Nonostante l'ultimo ko, confronto positivo per l'Inter: +5. Decisamente meglio l'altra nerazzurra, quell'Atalanta che già occupa il terzo posto in classifica e ha dieci punti in più rispetto a un anno fa.

In coda, spicca il disastroso inizio di stagione delle due genovesi: -7 Genoa, -8 Sampdoria. Di seguito il dato.

Juventus 19 (-2 rispetto alla Serie A 2018/19 dopo 7 giornate)

Inter 18 (+5)

Atalanta 16 (+10)

Napoli 13 (-2)

Roma 12 (+1)

Lazio 11 (-1)

Cagliari 11 (+5)

Fiorentina 11 (-2)

Torino 10 (+1)

Milan 9 (-3)

Hellas Verona 9 (in Serie B)

Bologna 9 (+2)

Parma 9 (-1)

Udinese 7 (-1)

*Sassuolo 6 (-7)

Lecce 6 (in Serie B)

*Brescia 6 (in Serie B)

SPAL 6 (-3)

Genoa 5 (-7)

Sampdoria 3 (-8)

*=Una gara in meno.