© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Classifiche a confronto dopo quattro giornate di Serie A. Rispetto alla passata stagione dopo 4 turni, l'Inter capolista ha già otto punti in più. Saldo negativo per la Juventus, che un anno fa di questi tempi era a punteggio pieno, e per la SPAL che nella Serie A 2018/19 nei primi quatto turni aveva conquistato tre vittorie.

Tre pareggi e una sconfitta: il Napoli di Ancelotti è partito esattamente come nella passata stagione. Saldo positivo per le romane, per l'Atalanta e per il Bologna.

Di seguito il dato.

Inter 12 (+8 punti rispetto alla Serie A 2018/19 dopo 4 giornate)

Juventus 10 (-2)

Napoli 9 (=)

Roma 8 (+3)

Lazio 7 (+1)

Atalanta 7 (+3)

Bologna 7 (+6)

Sassuolo 6 (-1)

Cagliari 6 (+1)

Torino 6 (+1)

Brescia 6 (in Serie B)

Milan 6 (-1)

Hellas Verona 4 (in Serie B)

Genoa 4 (-2)

Parma 3 (-1)

Udinese 3 (-2)

SPAL 3 (-6)

Lecce 3 (in Serie B)

Sampdoria 3 (-4)

Fiorentina 2 (-5)