© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Classifiche a confronto dopo 32 giornate di Serie A. Reduce dalla sconfitta di Ferrara contro la SPAL, la Juventus ha esattamente gli stessi punti di un anno fa. Nella stessa situazione l'Inter di Luciano Spalletti e la Sampdoria di Marco Giampaolo, squadre che nell'ultimo turno di campionato hanno battuto rispettivamente Frosinone e Genoa.

Napoli e Fiorentina hanno undici punti in meno rispetto alla passata stagione. Peggio ancora è messa la Lazio, anche se la squadra di Simone Inzaghi ha una gara da recuperare. Il Chievo, nell'ultimo fine settimana matematicamente retrocesso in Serie B, ha 19 punti in meno.

Serie A, classifiche a confronto

Juventus 84 (= alla Serie A 2017/18 dopo 32 giornate)

Napoli 67 (-11)

Inter 60 (=)

Milan 55 (+2)

Roma 54 (-7)

Atalanta 53 (+4)

Torino 50 (+4)

*Lazio 49 (-12)

Sampdoria 48 (=)

Fiorentina 40 (-11)

Sassuolo 37 (+6)

Cagliari 37 (+5)

SPAL 35 (+7)

Parma 35 (in Serie B)

Genoa 34 (-4)

*Udinese 32 (-1)

Bologna 31 (-7)

Empoli 29 (in Serie B)

Frosinone 23 (in Serie B)

**ChievoVerona 11 (-19)

*=Una gara in meno

**= Tre punti di penalizzazione e già retrocesso