FOCUS TMW - Classifiche a confronto: Juve a +3. Meno 4 per le inseguitrici

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Classifiche a confronto dopo 9 turni di Serie A. Nonostante il pareggio interno contro il Genoa, la Juventus capolista conserva tre punti in più rispetto alla passata stagione allo stesso punto del torneo. Le tre più dirette inseguitrici - Napoli, Inter e Lazio - hanno tutte quattro punti in meno rispetto a un anno fa.

Male la Roma, che ha cinque punti in meno, bene la SPAL che è addirittura a +7. Situazione disastrosa del Chievo, che anche a causa dei tre punti di penalizzazione ha 14 punti in meno rispetto a un anno fa. Di seguito il dato.

Juventus 25 punti (+3 rispetto alla Serie A 2017/18 dopo 9 giornate)

Napoli 21 (-4)

Inter 19 (-4)

Lazio 18 (-4)

Sampdoria 15 (-3)

Fiorentina 14 (+1)

Roma 14 (-5)

Sassuolo 14 (+6)

Parma 13 (in Serie B)

Torino 13 (=)

*Genoa 13 (+7)

*Milan 12 (-1)

SPAL 12 (+7)

Cagliari 10 (+4)

Atalanta 9 (-3)

Bologna 8 (-6)

Udinese 8 (+2)

Empoli 6 (in Serie B)

Frosinone 2 (in Serie B)

**ChievoVerona -1 (-14)

*=Una gara in meno

**=Tre punti di penalizzazione