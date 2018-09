FOCUS TMW - Classifiche a confronto: Juve come un anno fa. Boom Sassuolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Classifiche a confronto dopo tre giornate di Serie A. Proprio come nella passata stagione, la Juventus ha ottenuto solo vittorie nei primi tre turni. Risultato che non è riuscito a Napoli (-3) e Inter (-5).

Poco significativo il dato per le quattro squadre che hanno una gara in meno, anche se la Fiorentina è già a +3. Mentre il Sassuolo con questo inizio scoppiettante ha segnato un inversione di tendenza. Di seguito il dato

Juventus 9 punti (= alla Serie A 2017/18 dopo tre giornate)

Sassuolo 7 (+6)

*Fiorentina 6 (+3)

SPAL 6 (+2)

Napoli 6 (-3)

Roma 4 (=)

Empoli 4 (in Serie B)

Cagliari 4 (+1)

Atalanta 4 (+1)

Inter 4 (-5)

Torino 4 (-3)

Udinese 4 (+1)

*Sampdoria 3 (-4)

*Milan 3 (-3)

*Genoa 3 (+2)

Lazio 3 (-4)

Bologna 1 (-3)

Frosinone 1 (in Serie B)

Parma 1 (in Serie B)

ChievoVerona 1 (-2)

*=Una gara da recuperare