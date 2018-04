FOCUS TMW - Classifiche a confronto: Juve e Inter: +4! Milan e Lazio: -3

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Classifiche a confronto dopo i recuperi di Serie A degli ultimi due giorni. Adesso tutte le squadre del massimo campionato italiano hanno disputato trenta partite con la Juventus capolista che ha sia quattro punti di vantaggio sul Napoli che quattro punti in più rispetto a un anno fa. Più dieci per i partenopei di Sarri, -8 per la Roma che occupa il terzo posto in graduatoria.

In negativo, spicca il -11 dell'Atalanta, sconfitta in casa dalla Sampdoria, e il -9 del Chievo Verona. Di seguito le graduatorie a confronto.

Juventus 78 (+4 rispetto alla Serie A 2016/17 dopo 30 giornate)

Napoli 74 (+10)

Roma 60 (-8)

Inter 59 (+4)

Lazio 57 (-3)

Milan 51 (-3)

Sampdoria 47 (+3)

Atalanta 47 (-11)

Fiorentina 47 (-4)

Torino 42 (+1)

Bologna 35 (+1)

Genoa 34 (+5)

Udinese 33 (-4)

Chievo Verona 29 (-9)

Sassuolo 29 (-2)

Cagliari 29 (-6)

SPAL 26 (in Serie B)

Crotone 24 (+7)

Hellas Verona 22 (in Serie B)

Benevento 13 (in Serie B)