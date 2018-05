FOCUS TMW - Classifiche a confronto: Juventus (+6) meglio del Napoli (+5)

© foto di www.imagephotoagency.it

Classifiche a confronto dopo 36 giornate di Serie A. Grazie anche all'ultima vittoria contro il Bologna, la Juventus ha sei punti in più rispetto alla passata stagione, un confronto migliore di quello del Napoli secondo in graduatoria.

La squadra col confronto migliore è l'Inter, mentre in coda Udinese e Cagliari confermano la stagione disastrosa: -10 e -11. Di seguito il dato.

Juventus 91 (+6 rispetto alla Serie A 2016/17 dopo 36 giornate)

Napoli 85 (+5)

Roma 73 (-8)

Lazio 71 (+1)

Inter 69 (+13)

Milan 60 (=)

Atalanta 59 (-7)

Fiorentina 57 (-2)

Sampdoria 54 (+7)

Torino 48 (-2)

Genoa 41 (+8)

Sassuolo 40 (-3)

Bologna 39 (-2)

SPAL 35 (in Serie B)

ChievoVerona 34 (-9)

Crotone 34 (+3)

Udinese 34 (-10)

Cagliari 33 (-11)

Hellas Verona 25 (in Serie B)

Benevento 18 (in Serie B)