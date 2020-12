focus Classifiche a confronto: Milan, +14 punti! Cagliari e Fiorentina le peggiori

Classifiche a confronto dopo 11 giornate di Serie A. Il Milan capolista, fermato ieri in casa dal Parma, ha più del doppio dei punti rispetto alla passata stagione. Saldo negativo per i cugini dell'Inter e per la Juventus, nonostante i successi rimediati nell'ultimo turno.

Bene il Napoli di Gattuso: nonostante una sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione, i partenopei hanno cinque punti rispetto alla passata stagione. Migliore il confronto del Sassuolo di De Zerbi: +9. In negativo, spiccano il -9 del Cagliari e il -7 della Fiorentina. Di seguito il dato.

Milan 27 (+14 punti rispetto alla Serie A 2019/20 dopo 11 giornate)

Inter 24 (-4)

Juventus 23 (-6)

*Napoli 23 (+5)

Sassuolo 22 (+9)

Roma 21 (-1)

Hellas Verona 19 (+4)

**Atalanta 17 (-4)

Lazio 17 (-4)

**Udinese 13 (=)

Cagliari 12 (-9)

Bologna 12 (=)

Sampdoria 11 (+3)

Benevento 11 (in Serie B)

Parma 11 (-3)

Spezia 10 (in Serie B)

Fiorentina 9 (-7)

Genoa 6 (-2)

Torino 6 (-5)

Crotone 5 (in Serie B)

* Un punto di penalizzazione

**Una partita in meno