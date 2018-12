FOCUS TMW - Classifiche a confronto: peggio della Roma solo il Chievo

A due giornate dal termine del girone d'andata, Juventus e Sassuolo sono le squadre col confronto migliore rispetto al passato campionato. Senza precedenti il cammino dei campioni d'Italia, che hanno otto punti di vantaggio rispetto al Napoli secondo in classifica e anche otto punti in più rispetto alla passata stagione. I partenopei viaggiano su ritmi pressoché identici rispetto a un anno fa (solo un punto in meno), ma a fare la differenza nella corsa Scudetto sono i bianconeri che finora le hanno vinte tutte, eccezion fatta per il pareggio col Genoa.

Male l'Inter, malissimo le romane: peggio della Roma nel confronto con la passata stagione solo il Chievo, che ha però l'attenuante dei tre punti di penalizzazione. Di seguito il dato.

Juventus 49 (+8 rispetto alla Serie A 2017/2018 dopo 17 giornate)

Napoli 41 (-1)

Inter 33 (-7)

Lazio 28 (-8)

Milan 27 (+3)

Sampdoria 26 (-2)

Fiorentina 25 (+2)

Sassuolo 25 (+8)

Atalanta 24 (=)

Roma 24 (-15)

Torino 23 (=)

Parma 22 (in Serie B)

Genoa 19 (+5)

Cagliari 17 (=)

Empoli 16 (in Serie B)

SPAL 16 (+2)

Udinese 14 (-7)

Bologna 13 (-8)

Frosinone 9 (in Serie B)

*ChievoVerona 5 (-16)

*=Tre punti di penalizzazione