FOCUS TMW - Classifiche a confronto: salto Inter: +10. Atalanta, 12 punti in meno

La stagione appena conclusa a confronto con quella precedente. E' l'Inter che rispetto alla passata stagione la squadra che ha fatto il balzo in avanti più considerevole: +10 per i nerazzurri che grazie alla vittoria conseguita all'Olimpico hanno staccato il pass per la prossima Champions League.

Più quattro per la Juventus campione d'Italia, +5 per il Napoli secondo in classifica. In negativo, spicca il -10 della Roma e il -12 dell'Atalanta. Di seguito il dato.

Juventus 95 (+4 rispetto alla Serie A 2016/17)

Napoli 91 (+5)

Roma 77 (-10)

Inter 72 (+10)

Lazio 72 (+2)

Milan 64 (+1)

Atalanta 60 (-12)

Fiorentina 57 (-3)

Torino 54 (+1)

Sampdoria 54 (+6)

Sassuolo 43 (-3)

Genoa 41 (+5)

ChievoVerona 40 (-3)

Udinese 40 (-5)

Bologna 39 (-2)

Cagliari 39 (-8)

SPAL 38 (in Serie B)

Crotone 35 (+1)

Hellas Verona 25 (in Serie B)

Benevento 21 (in Serie B)