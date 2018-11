FOCUS TMW - Come sarebbe la classifica senza zona Cesarini? Ecco il confronto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Chiamatela zona Romagnoli". Così ieri abbiamo titolato un approfondimento a seguito della vittoria conquistata dal Milan a Udine, vittoria arrivata al 97esimo grazie al gol realizzato dal capitano Alessio Romagnoli. Quattro giorni dopo il successo contro il Genoa, la squadra rossonera ha risolto un'altra gara in quella che, in realtà, viene da sempre chiamata zona Cesarini in onore di Renato Cesarini, calciatore che negli anni '30 diventò famoso proprio per i suoi gol nei secondi finali.

Ma come sarebbe la classifica senza i gol dal 90esimo in poi? TMW vi propone le due graduatorie a confronto: la prima è la classifica di Serie A dopo 11 giornate, la seconda è una tutta ipotetica stilata senza i punti arrivati grazie ai gol realizzati dal 90esimo in poi.

La classifica di Serie A

Juventus 31

Inter 25

Napoli 25

Milan 21

Lazio 21

Sassuolo 18

Torino 17

Fiorentina 16

Roma 16

Sampdoria 15

Atalanta 15

Parma 14

Genoa 14

Cagliari 13

SPAL 12

Bologna 9

Udinese 9

Empoli 6

Frosinone 6

*ChievoVerona -1

*=Tre punti di penalizzazione

La classifica senza zona Cesarini

Juventus 29 (-2 rispetto alla classifica di Serie A dopo 11 giornate)

Napoli 25 (=)

Inter 21 (-4)

Lazio 21 (=)

Milan 18 (-3)

Sassuolo 17 (-1)

Torino 17 (=)

Roma 17 (+1)

Fiorentina 16 (=)

Sampdoria 16 (+1)

Genoa 15 (+1)

Cagliari 15 (+2)

Atalanta 14 (-1)

Parma 14 (=)

SPAL 12 (=)

Udinese 10 (+1)

Bologna 9 (=)

Empoli 6 (=)

Frosinone 6 (=)

*ChievoVerona 0 (+1)

*=Tre punti di penalizzazione