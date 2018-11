FOCUS TMW - Come sarebbe la classifica senza zona Cesarini? Ecco il confronto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Due gol realizzati dopo il 90esimo nell'ultimo turno di campionato. Come sarebbe la classifica di Serie A senza zona Cesarini? TMW alla luce delle tante reti realizzate nei minuti finali ha stilato una classifica ipotetica mettendo in luce chi ci ha guadagnato e chi no con le reti realizzate nei minuti di recupero della seconda frazione.

Nel 13esimo turno di Serie A, hanno segnato quasi al gong Joaquin Correa (94esimo) e Matias Silvestre (92esimo). Due gol fondamentali ai fini del risultato finale, visto che la Lazio ha agguantato il pareggio contro il Milan all'Olimpico e l'Empoli ha ribaltato il match contro l'Atalanta. In basso la classifica senza gol realizzati in zona Cesarini e tra parentesi il confronto con la classifica di Serie A dopo 13 giornate.

La classifica senza zona Cesarini

Juventus 35 (-2 rispetto alla classifica di Serie A dopo 13 giornate)

Napoli 29 (=)

Inter 24 (-4)

Lazio 22 (-1)

Milan 21 (-1)

Roma 20 (+1)

Parma 20 (=)

Sassuolo 18 (-1)

Torino 18 (=)

Fiorentina 18 (=)

Atalanta 18 (=)

Sampdoria 17 (+1)

Cagliari 17 (+2)

Genoa 16 (+1)

SPAL 13 (=)

Udinese 13 (+1)

Empoli 10 (-2)

Bologna 9 (=)

Frosinone 7 (=)

*ChievoVerona 2 (+1)

*=Tre punti di penalizzazione