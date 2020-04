focus Contratti e prestiti in scadenza il 30 giugno: la situazione del Brescia

30 giugno 2020. A oggi, è la data finale della stagione. Potrebbe cambiare, perché in questi giorni il calcio studia come ripartire e potrebbe allungare le scadenze al mese di luglio o anche dopo. Il problema riguarda soprattutto i giocatori in scadenza di contratto o in prestito: abbiamo provato, squadra per squadra tra le 20 di Serie A, ad analizzare qui i casi caldi.

I PRESTITI - Terminato quello di Giangiacomo Magnani - tornato a Sassuolo a gennaio, dopo il prestito secco fino a giugno - c'è solamente una situazione in divenire per la prima squadra. È quella di Romulo, preso durante la finestra estiva dal Genoa, che però è anche in scadenza di contratto. A gennaio c'era stato un contatto con l'Inter - come possibile alternativa a Moses - ma difficilmente rimarrà alle Rondinelle in caso di retrocessione. Da capire cosa succederà con il procrastinamento delle scadenze dei contratti per la situazione Coronavirus.

I RIENTRI - Leonardo Morosini è stato prestato all'Ascoli e dovrebbe rientrare a giugno, ma anche qui il problema è dettato dalla Serie B che, in questo momento, non ha certezze sul ritorno in campo (e difficilmente lo farà). Una situazione comunque relativamente semplice da risolvere, visti i pochi ritocchi dovuti alla promozione in Serie A.

LE SCADENZE - L'unica situazione da annotare nella rosa è quella di Daniele Gastaldello che, a 36 anni, potrebbe anche decidere di appendere gli scarpini al chiodo. La sua eventuale partenza però non intaccherebbe granché gli equilibri della rosa, visto che sono solamente quattro le presenze finora effettuate in campionato.