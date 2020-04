focus Contratti e prestiti in scadenza il 30 giugno: la situazione del Cagliari

30 giugno 2020. A oggi, è la data finale della stagione. Potrebbe cambiare, perché in questi giorni il calcio studia come ripartire e potrebbe allungare le scadenze al mese di luglio o anche dopo. Il problema riguarda soprattutto i giocatori in scadenza di contratto o in prestito: abbiamo provato, squadra per squadra tra le 20 di Serie A, ad analizzare qui i casi caldi.

I PRESTITI - Il Cagliari ha lavorato molto per creare una squadra in grado di combattere per l'Europa, in coincidenza con i 100 anni del club. Così Radja Nainggolan, arrivato dietro un contributo altissimo di parte dello stipendio (circa 7 milioni lordi) rientrerà all'Inter e quasi certamente non verrà riscattato, anche perché il prestito era secco. Situazione differente per Robin Olsen, che era stato il titolare prima del ritorno di Cragno come titolare, mentre Luca Pellegrini potrebbe rimanere un altro anno, ma dipenderà molto dalla situazione terzini per la Juventus. Molto improbabile il riscatto da parte di Federico Mattiello, che dovrebbe rientrare all'Atalanta, così come Alberto Paloschi, arrivato dalla SPAL in inverno più per tamponare un problema numerico.

I RIENTRI - Tanti anche i giocatori che dovrebbero rientrare, solo considerando la sessione invernale di gennaio. Se per Alberto Cerri e Lucas Castro servirebbe la salvezza della SPAL, francamente molto complicata, è Filip Bradaric che potrebbe essere riscattato, dopo che il Celta Vigo lo ha acquistato per il dopo Lobotka: certo, la seconda parte di stagione, finora, è stata decisamente avara di possibilità di mettersi in mostra, non per colpa sua, dopo l'ottima parentesi all'Hajduk Spalato. Deiola dipenderebbe dalla salvezza del Lecce. Tantissimi anche i profili spostati a giugno: Despodov aveva fatto bene nella prima parte di stagione allo Sturm Graz, prima di un infortunio alla caviglia. Stessa sorte per Filippo Romagna, per cui c'è un diritto di riscatto da parte del Sassuolo, che però si è fatto male fino al termine della stagione. Gli ultimi due nomi sono quelli di Pajac e Farias, rispettivamente al Genoa e al Lecce, aventi andamento altalenante finora.

LE SCADENZE - Tanti gli ultratrentenni in scadenza che probabilmente lasceranno la Sardegna. Birsa e Cigarini potrebbero fare parte di questa piccola rivoluzione, così come i difensori Cacciatore e Klavan. Così come Rafael, 38 anni, che potrebbe essere lasciato andare. In caso se ne andassero tutti al 30 giugno, l'organico sarebbe di sole quattordici unità.