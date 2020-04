focus Contratti e prestiti in scadenza il 30 giugno: la situazione del Genoa

vedi letture

30 giugno 2020. A oggi, è la data finale della stagione. Potrebbe cambiare, perché in questi giorni il calcio studia come ripartire e potrebbe allungare le scadenze al mese di luglio o anche dopo. Il problema riguarda soprattutto i giocatori in scadenza di contratto o in prestito: abbiamo provato, squadra per squadra tra le 20 di Serie A, ad analizzare qui i casi caldi.

I PRESTITI - Il primo è quello di Iago Falque, arrivato dal Torino durante la scorso inverno, che però i granata hanno tutta intenzione di cedere a titolo definitivo. Quindi eventualmente non farebbe ritorno, bensì concluderebbe il prestito. Per Mattia Destro c'è un contratto in scadenza al 30 di giugno, mentre Perin sarebbe eventualmente il problema, poiché in prestito secco dalla Juventus (ma non è detto che non venga poi riscattato definitivamente). Da valutare eventualmente il futuro di Romero e Barreca - che difficilmente però verranno chiesto anticipatamente dal Monaco - così come Edoardo Goldaniga, arrivati in inverno.

I RIENTRI - Tanti i giocatori in Serie B come Asençio o Jaroszynski, ci sono poi Gunter e Lapadula che potrebbero essere confermati dalle rispettive squadre: se l'Hellas Verona va verso questa soluzione, da capire la situazione del Lecce. Parigini, arrivato a gennaio e poi girato alla Cremonese, tornerà probabilmente in casa. Jandrei, invece, dovrebbe rimanere all'Atletico Paranaense fino alla fine dell'anno. Anche Riccardo Saponara è arrivato a gennaio, da valutare inc aso di permanenza in A.

LE SCADENZE - Salvador Ichazo è tornato in Italia dopo essere stato svincolato a giugno scorso e scadrà al 30 giugno, così come Marchetti. Paradossalmente senza rinnovo il Genoa sarebbe senza portiere. Soumaoro verrà probabilmente riscattato, non ci sono altri giocatori liberi a zero dopo l'eventuale scadenza contrattuale.