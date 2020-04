focus Contratti e prestiti in scadenza il 30 giugno: la situazione del Lecce

vedi letture

30 giugno 2020. A oggi, è la data finale della stagione. Potrebbe cambiare, perché in questi giorni il calcio studia come ripartire e potrebbe allungare le scadenze al mese di luglio o anche dopo. Il problema riguarda soprattutto i giocatori in scadenza di contratto o in prestito: abbiamo provato, squadra per squadra tra le 20 di Serie A, ad analizzare qui i casi caldi.

I PRESTITI - Come quasi tutti i club che salgono in Serie A, il Lecce ha molti calciatori in prestito - con o senza diritto di riscatto - per spendere relativamente poco e cercare la salvezza. Così Lapadula e Saponara sono arrivati dal Genoa, Babacar e Dell'Orco dal Sassuolo, Deiola dal Cagliari, Barak dall'Udinese e Paz dal Bologna. Praticamente tutte società - a eccezione di quest'ultima - che sono in lotta per la salvezza. Un eventuale mancato accordo metterebbe in grossa difficoltà i salentini, che probabilmente dovranno combattere fino alla fine.

I RIENTRI - Solo due sarebbero realisticamente utilizzabili per la Serie A. Si tratta di Riccardo Fiamozzi, finito all'Empoli nell'ultima sessione di mercato, e Romario Benzar, che nella prima parte di stagione aveva disputato qualche gara con i giallorossi, non convincendo fino in fondo. Gli altri sono calciatori che difficilmente rientreranno nelle scelte prossime future.

LE SCADENZE - Marco Calderoni ha realizzato una discreta stagione, praticamente sempre titolare, mentre Giulio Donati è tornato in Italia dopo sei anni di Germania. Loro due sarebbero svincolati al 30 giugno, aprendo due falle sulle corsie laterali per i giallorossi.