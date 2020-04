focus Contratti e prestiti in scadenza il 30 giugno: la situazione del Milan

vedi letture

30 giugno 2020. A oggi, è la data finale della stagione. Potrebbe cambiare, perché in questi giorni il calcio studia come ripartire e potrebbe allungare le scadenze al mese di luglio o anche dopo. Il problema riguarda soprattutto i giocatori in scadenza di contratto o in prestito: abbiamo provato, squadra per squadra tra le 20 di Serie A, ad analizzare qui i casi caldi.

I PRESTITI - Alexis Saelemaekers è arrivato come una scommessa, ha giocato qualche scampolo di partita ma in questo momento sarebbe difficile capire se verrebbe riscattato o meno. Begovic probabilmente no al netto del fatto che rimane comunque il secondo di Donnarumma (che periodicamente qualche problemino lo ha). Discorso simile a quello di Kjaer che per un periodo è stato il titolare con Romagnoli dopo l'arrivo in prestito dal Siviglia. L'ultimo non è in ordine di importanza, perché Ante Rebic, dall'Eintracht Francoforte, è stato il partner quasi ideale per Ibrahimovic. In linea teorica sarebbe da tenere, ma la valutazione di 20 milioni sarebbe complicata.

I RIENTRI - Halilovic è destinato a non rimanere in Italia, per Andre Silva molto dipenderà da quello che deciderà l'Eintracht - chissà se non è buona la carta in uno scambio con Rebic - mentre rientrerebbe Plizzari per fare il secondo, dopo l'annata con saliscendi a Livorno. Meglio per Pobega, protagonista con il Pordenone, che potrebbe avere una chance in rossonero. È uno degli unici già considerati pronti per vestire la maglia della prima squadra. Da capire Abanda - che dovrebbe andare via comunque, ancora, in prestito - mentre Ricardo Rodriguez e Pepe Reina potrebbero rimanere fuori dall'Italia.

LE SCADENZE - Ovviamente il nome maggiore è quello di Zlatan Ibrahimovic. Cosa farà lo svedese dopo che Boban - il suo maggiore sponsor - è stato spodestato e licenziato per giusta causa? Maldini può essere un'ancora di salvezza, ma il Milan rimane una grande incognita. Non lo è per Lucas Biglia, che se ne andrà via e a cui è stato comunicato il mancato rinnovo. Stessa sorte per Giacomo Bonaventura che paga il pessimo rapporto fra il club e Mino Raiola.