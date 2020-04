focus Contratti e prestiti in scadenza il 30 giugno: la situazione del Napoli

30 giugno 2020. A oggi, è la data finale della stagione. Potrebbe cambiare, perché in questi giorni il calcio studia come ripartire e potrebbe allungare le scadenze al mese di luglio o anche dopo. Il problema riguarda soprattutto i giocatori in scadenza di contratto o in prestito: abbiamo provato, squadra per squadra tra le 20 di Serie A, ad analizzare qui i casi caldi.

I PRESTITI - C’è Matteo Politano, destinato a rimanere. L’esterno offensivo è infatti arrivato dall’Inter con obbligo di riscatto al termine della stagione.

I RIENTRI - Andrea Petagna e Amir Rrahmani sono due acquisti per il futuro, rimasti a SPAL e Verona fino a fine stagione: al 30 giugno (o quando sarà possibile) arriveranno di fatto per la prima volta in azzurro. In Serie A, diverse operazioni sono avvenute con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato: è il caso di Inglese, Grassi e Sepe (Parma), nonché Chiriches (Sassuolo). Dovrebbe rimanere dov’è anche Adam Ounas, trasferitosi, in questo con il semplice diritto di riscatto, al Nizza. Il club francese è soddisfatto delle sue prestazioni. Al netto della mini-colonia in quel di Bari (dove molto dipenderà dal futuro della Serie C, oggi incerto più che mai), in Serie B il Napoli ha diversi giocatori in prestito secco: così Tutino (Empoli), Palmiero (Pescara), Gaetano (Cremonese), Contini (Entella), Prezioso (Cosenza), Machach (Cosenza). Unica eccezione per la caletterai è Amato Ciciretti, in forza all’Empoli che vanta il diritto di riscatto (ma può diventare obbligo in caso di promozione). Stessa formula per Leandrinho, attualmente ai New York Red Bulls.

LE SCADENZE - I due casi che hanno accompagnato tutta la stagione dei campani. Dries Mertens e José Callejon, non due nomi qualunque. Col belga si va un passo avanti e uno indietro: il problema non è tanto economico quanto legato a rapporti praticamente gelidi dall’ammutinamento in poi, con la questione multe che tiene sempre banco. La sensazione è che alla fine le parti possano andare avanti a braccetto. Discorso simile per Callejon: in questo caso pesa ancora di più la (mancata finora) intesa economica. Ma lo stop potrebbe anche aver favorito la voglia di rimanere insieme.