Contratti e prestiti in scadenza il 30 giugno: la situazione del Parma

30 giugno 2020. A oggi, è la data finale della stagione. Potrebbe cambiare, perché in questi giorni il calcio studia come ripartire e potrebbe allungare le scadenze al mese di luglio o anche dopo. Il problema riguarda soprattutto i giocatori in scadenza di contratto o in prestito: abbiamo provato, squadra per squadra tra le 20 di Serie A, ad analizzare qui i casi caldi.

I PRESTITI - Sono ben dodici i calciatori al Parma a titolo temporaneo. Alcuni casi sono già definiti: Dejan Kulusevski, per esempio, andrà alla Juventus. Inglese, Grassi e Sepe sono in prestito con obbligo di riscatto dal Napoli, stessa formula per Karamoh dall’Inter (dai nerazzurri è arrivato anche Radu, ma in prestito secco). Obbligo di riscatto condizionato alla salvezza (abbastanza scontata ormai visto il buono campionato dei crociati) per Hernani, Kurtic e Pezzella. Con la Sampdoria si dovrà parlare di Gianluca Caprari, in prestito con diritto di riscatto, mentre Regini è in prestito secco. Nessuna preoccupazione su Andreas Cornelius: anche lui in prestito, ma biennale, con scadenza a fine giugno 2021.

I RIENTRI - Alla promozione in Serie B del Monza è legato il futuro di José Machin, in forza ai brianzoli in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Stessa formula (ma in questo caso condizioni non specificate) per Jacopo Dezi all’Entella. Salve ulteriori trattative dovrebbero tornare in gialloblù, perché tutti in prestito secco, Fornasier (Trapani), Alastra (Pescara), Diakhate (Lokeren), Diritto di riscatto per lo Sheffield Wednesday su Da Cruz e l’Empoli su Gazzola. Riscatto e controriscatto nel caso di Giacomo Ricci, attualmente alla Juve Stabia.

LE SCADENZE - Casella vuota. Al netto delle questioni legate ai vari prestiti (e come abbiamo visto vi sono alcuni big), per il Parma il 30 giugno 2020 non è una grande preoccupazione in tal senso.