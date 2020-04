focus Contratti e prestiti in scadenza il 30 giugno: la situazione del Sassuolo

30 giugno 2020. A oggi, è la data finale della stagione. Potrebbe cambiare, perché in questi giorni il calcio studia come ripartire e potrebbe allungare le scadenze al mese di luglio o anche dopo. Il problema riguarda soprattutto i giocatori in scadenza di contratto o in prestito: abbiamo provato, squadra per squadra tra le 20 di Serie A, ad analizzare qui i casi caldi.

I PRESTITI - Considerando che Kyryakopoulos verrà riscattato quasi certamente, il Sassuolo non ha troppi casi spinosi in rosa. Perché anche Toljan probabilmente rimarrà in neroverde, magari cambiando squadra verso una più titolata. L'altra situazione è quella di Filippo Romagna: di fatto sono giocatori che al 30 di giugno probabilmente non avrebbero grosse difficoltà a restare. L'unico è Haraslin, slovacco tornato dopo la prima esperienza italiana al Parma.

I RIENTRI - Goldaniga potrebbe rimanere al Genoa, ma il campionato dovrebbe prima finire e quindi sarebbe difficilmente fattibile. Dell'Orco, Pierini e Adjapong faranno ritorno a casa base, ma darebbero qualche grattacapo. Di Francesco è legato all'obbligo di riscatto della SPAL ma solo per la salvezza, Frattesi, Ricci e Marchizza rientrerebbero. Sensi, invece, verrà riscattato dall'Inter, da valutare la posizione di Odgaard all'Heereveen.

LE SCADENZE - Non rientrerebbe Vlad Chiriches, che ha un contratto in scadenza al 30 giugno del 2020, così come andrebbe via il secondo portiere Gianluca Pegolo. Tutti gli altri sono calciatori che potrebbero rimanere come andare via, ma rientrano nelle categorie già viste precedentemente.