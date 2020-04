focus Contratti e prestiti in scadenza il 30 giugno: la situazione del Torino

30 giugno 2020. A oggi, è la data finale della stagione. Potrebbe cambiare, perché in questi giorni il calcio studia come ripartire e potrebbe allungare le scadenze al mese di luglio o anche dopo. Il problema riguarda soprattutto i giocatori in scadenza di contratto o in prestito: abbiamo provato, squadra per squadra tra le 20 di Serie A, ad analizzare qui i casi caldi.

I PRESTITI - È la squadra di Serie A con meno prestiti durante questa stagione. Perché l'unico che era stato acquistato - con diritto di riscatto - è Diego Laxalt, con l'uruguagio che è tornato al Milan durante la sessione di gennaio. Non c'è nessun altro giocatore che avrebbe il contratto in scadenza al 30 di giugno, quindi la situazione calcistica non ne sarebbe affatto intaccata.

I RIENTRI - Al 30 di giugno ce ne sarebbero parecchi. Zaccagno, portiere in prestito alla Virtus Entella, poi Iago Falque e Kevin Bonifazi, da Genoa e SPAL, con la possibilità che almeno uno dei due venga riscattato. Ovviamente se la scadenza fosse al 30 di giugno per tutti e due non scatterebbe l'obbligo che varrebbe solo in caso di salvezza. Sono molti anche i calciatori finiti fuori dall'Italia, come Damascan, Boyè e Milinkovic-Savic. Difficile che qualcuno possa rientrare nel Torino futuro, ma non sarebbero comunque utilizzabili al 30 di giugno.

LE SCADENZE - Sono "solamente" due. E se Samir Ujkani non sarebbe un problema - condizionale d'obbligo - visto che Sirigu è il titolare indiscusso, De Silvestri spesso è stato il titolare della fascia destra, ma al 30 di giugno sarebbe eventualmente libero, senza un possibile sostituto, se non adattando Ansaldi oppure Ora Aina.