focus Contratti e prestiti in scadenza il 30 giugno: la situazione del Verona

30 giugno 2020. A oggi, è la data finale della stagione. Potrebbe cambiare, perché in questi giorni il calcio studia come ripartire e potrebbe allungare le scadenze al mese di luglio o anche dopo. Il problema riguarda soprattutto i giocatori in scadenza di contratto o in prestito: abbiamo provato, squadra per squadra tra le 20 di Serie A, ad analizzare qui i casi caldi.

I PRESTITI - C'è stato poco tempo per valutare Valentin Eysseric, ma è in prestito e difficilmente arriverebbe l'obbligo di riscatto, mentre per Federico Dimarco e Eddy Salcedo continuerebbe il rinnovo - almeno questo è l'orientamento dell'Inter anche per la prossima stagione. Paradossalmente Sofia Amrabat e Amir Rrahmani, acquistati da Fiorentina e Napoli rispettivamente, dovrebbero lasciare il Bentegodi anzitempo, ma non sarà permesso. L'Hellas sicuramente perderebbe Matteo Pessina, che l'Atalanta vuole riportare a Bergamo, ma sarebbero da valutare le situazioni di Verre e Gunter. Più probabile un addio di Veloso.

I RIENTRI - Luca Marrone potrebbe essere riscattato dal Crotone in caso di promozione, mentre sarebbero da capire le situazioni di Vita e Di Gaudio, così come di Crescenzi. Bessa non ritornerebbe subito, Henderson dipenderebbe dal finale di stagione dell'Empoli, sempre che la Serie B riprenda.

LE SCADENZE - Una squadra fatta quasi completamente di prestiti, ma con due giocatori in scadenza abbastanza importanti come Giampaolo Pazzini e Miguel Veloso: almeno sulla carta sono due senatori del club e, probabilmente, il primo lascerà dopo un quinquennale, mentre il portoghese si è meritato un rinnovo. Da capire cosa farà Borini, probabilmente in base a quel che capiterà alla fine dell'annata.