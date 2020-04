focus Contratti e prestiti in scadenza il 30 giugno: la situazione dell'Atalanta

30 giugno 2020. A oggi, è la data finale della stagione. Potrebbe cambiare, perché in questi giorni il calcio studia come ripartire e potrebbe allungare le scadenze al mese di luglio o anche dopo. Il problema riguarda soprattutto i giocatori in scadenza di contratto o in prestito: abbiamo provato, squadra per squadra tra le 20 di Serie A, ad analizzare qui i casi caldi.

I PRESTITI - Il 30 giugno dovrebbero salutare, ma il condizionale è d'obbligo in attesa delle scelte da parte degli organismi sovranazionali, almeno due giocatori. Il primo è Mario Pasalic, arrivato per la seconda volta nella scorsa estate: il suo riscatto è valutato 15 milioni di euro e i nerazzurri erano già pronti a versarli al Chelsea. Peccato che la situazione mondiale ora sia cambiata e così potrebbe essere anche quella del croato, con una nuova contrattazione fra le parti in cui potrebbe anche rientrare Robin Gosens. Si vedrà. Invece Adrien Tameze è comunque in uscita dal Nizza, che ha cambiato proprietà negli scorsi mesi e vuol diventare una delle forze più importanti in Ligue 1: possibile quindi un rinnovo del prestito - nonostante un riscatto fissato intorno agli otto milioni di euro - per le poche presenze finora effettuate. Mattia Caldara e Raoul Bellanova invece rimarranno fino al 2021, come da accordi con Milan e Bordeaux.

I RIENTRI - Tantissimi i calciatori che rientreranno dalle varie cessioni, da Bettella a Vido, passando per Haas e Valzania. Oppure i giovani come Carnesecchi o Del Prato, Colpani e Capone. Da valutare Federico Mattiello, che è in prestito al Cagliari e che probabilmente non verrà riscattato, così come Marco D'Alessandro, Arkadiusz Reca e Etrit Berisha: per tutti c'è una condizionalità sull'eventuale salvezza della SPAL, attualmente molto complicata da raggiungere per i ferraresi. L'altro portiere è Boris Radunovic, serbo che ora è la riserva di Silvestri all'Hellas Verona. Insomma, l'Atalanta avrebbe almeno una di giocatori nell'orbita della prima squadra.

LE SCADENZE - La gestione dell'Atalanta è praticamente sempre la stessa. Non avere giocatori in scadenza, a meno che non abbiano un'età molto inoltrata oppure abbiano un ruolo davvero marginale nella rosa. Dunque l'unico che potrebbe essere svincolato a giugno è Francesco Rossi, il terzo portiere che, però, probabilmente avrà un nuovo rinnovo.