Contratti e prestiti in scadenza il 30 giugno: la situazione dell'Inter

30 giugno 2020. A oggi, è la data finale della stagione. Potrebbe cambiare, perché in questi giorni il calcio studia come ripartire e potrebbe allungare le scadenze al mese di luglio o anche dopo. Il problema riguarda soprattutto i giocatori in scadenza di contratto o in prestito: abbiamo provato, squadra per squadra tra le 20 di Serie A, ad analizzare qui i casi caldi.

I PRESTITI - Victor Moses è l'ultimo arrivato tramite presto e difficilmente rimarrà all'Inter, con Antonio Conte che vuole un titolare e poi manterrà Candreva come primo nome. Non verrà riscattato Cristiano Biraghi, che diventerebbe di fatto un giocatore in meno sulla sinistra, così come Alexis Sanchez, troppo costoso per lo stipendio e soprattutto in "solo" prestito secco. Stefano Sensi invece verrà riscattato per 20 milioni, anche se la situazione Coronavirus potrebbe portare a una situazione magari differente.

I RIENTRI - Ionut Radu dal Parma, che non è un titolare in ducale e probabilmente farebbe il vice di Handanovic, così come "l'odiato" Mauro Icardi, a meno che il Paris Saint Germain non voglia riscattarlo: cosa possibile, ma l'argentino vorrebbe rientrare in Italia dopo un anno. Dalbert invece tornerebbe quasi certamente dalla Fiorentina, Joao Mario potrebbe essere riscattato dalla Lokomotiv Mosca, così come Perisic. Tornerebbero poi Nainggolan, Colidio e probabilmente Longo.

LE SCADENZE - Uno fra Padelli e Berni non avrebbe più spazio nella rosa, soprattutto in caso di ritorno di Radu, così come Borja Valero non vedrà un prolungamento contrattuale. Sono gli unici tre giocatori attualmente in scadenza, eccezion fatta per i prestiti.